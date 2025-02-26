Скільки мов знали українські письменники: дехто зміг опанувати аж 70
- Українські письменники були не лише майстрами слова, а й справжніми лінгвістами.
- Одному з українських письменників вдалося вивчити близько 70 мов.
Українські письменники та науковці минулого вражали не лише своєю творчістю, а й неймовірними лінгвістичними здібностями. Виявляється, що дехто з відомих постатей володів аж 70 мовами.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @savych3 у TikTok.
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Скількома мовами могли розмовляти письменники
Так, філософ і просвітник Григорій Сковорода володів сімома мовами. Літературознавці зазначають, що серед них були латина, грецька, польська та німецька.
Леся Українка, одна з найвизначніших поеток України, знала 10 мов, зокрема англійську, французьку (володіла нею краще, ніж російською), італійську, латину та грецьку.
Скільки мов знали письменники: дивіться відео
Поет Михайло Драй-Хмара володів 19 мовами, зокрема польською, кашубською, чеською, сербською, хорватською, болгарською (крім того, знав він низку давніх мов – старослов'янську, старогрецьку, латину, санскрит), а літературознавець та поет Микола Зеров – 20.
Справжнім поліглотом був й Іван Франко, який знав 14 мов, що допомогло йому перекладати твори світової літератури українською.
Але абсолютний рекорд серед українців належить Агатангелу Кримському – сходознавцю, письменнику та академіку. За своє життя він зміг вивчити близько 70 мов, що робить його одним із найвизначніших поліглотів у світі.