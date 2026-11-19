Зазвичай собаки допомагають господарям знайти капці, приносять іграшки або виконують команди. Та одна лабрадорка здивувала значно незвичнішим умінням – вона самостійно розвішує білизну на мотузці та вправно користується прищіпками.

Чотирилапа помічниця не просто розважила користувачів мережі, а й встановила рекорд Гіннеса. Як їй вдалося опанувати таку незвичну навичку, розповіли guinnessworldrecords.com.

Лабрадорка Джава встановила незвичайний рекорд

Джава живе у США, у місті Канзас-Сіті. Її господиня Ліза Рікардс навчила собаку не просто приносити речі, а й користуватися прищіпками. Для цього лабрадорка має затиснути прищіпку зубами, відкрити її, правильно розмістити на мотузці та відпустити.

21 березня 2026 року Джава продемонструвала свою навичку під час рекордної спроби. За одну хвилину вона змогла повісити на мотузку вісім прищіпок.

Саме такий результат офіційно зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Талант у родині

Виявилося, що Джава не єдина в родині з особливими здібностями. Її мама та бабуся також проходили навчання, щоб стати собаками-помічниками.

Сама Ліза Рікардс має багаторічний досвід дресирування собак, тож незвичайний талант лабрадорки – результат тривалої роботи та тренувань.

Історія Джава стала однією з незвичайних рекордних історій 2026 року, які згадали до Всесвітнього дня рекордів Гіннеса, що відзначають 19 листопада.

Цікаво, що серед українців є рекордсмени, які змогли здивувати світ своїми вміннями.