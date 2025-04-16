У Чорнобилі з'явилась сонячна електростанція

По всій Україні встановлюють сонячні панелі задля більш екологічного енергозабезпечення. Таку станцію встановили також у доволі неочікуваному місці.

У Чорнобилі офіційно відкрили перший великий об’єкт "зеленої" енергетики – фотоелектричну станцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Що відомо про станцію

За словами міністерки Світлани Гринчук, реалізацію проєкту розпочали ще у 2019 році, однак повномасштабне вторгнення тимчасово зупинило роботи. Восени 2024 року будівництво завершили. Сьогодні станція під’єднана до об’єднаної енергосистеми України.



Будівництво завершили, попри повномасштабну війну / Фото Pexels

На площі 13 тисяч квадратних метрів розміщено 2244 монокристалічні сонячні модулі. Потужність об’єкта – 763 кіловатів. Станцію збудували за підтримки Іспанії. Влітку планується відкриття другої електростанції – удвічі потужнішої.

Це важливий крок до сталого розвитку та приклад того, як територія трагедії може стати джерелом чистої енергії,

– зазначила Гринчук.

Німецькі дослідники створили сонячні елементи з місячного пилу, що зменшує масу і вартість вантажів для космічних місій. Нові елементи мають потенціал підвищити ефективність до 23% завдяки покращенню прозорості скла, але стикаються з викликами у місячних умовах.