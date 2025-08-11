Станція-привид у метро Києва: де вона розташована та як називається
- Станція "Червоний хутір" на зеленій гілці метро Києва є єдиною наземною станцією, відкрита 28 травня 2008 року, спочатку не планувалась, але була побудована для з'єднання лівобережних дачних масивів і підприємств з містом.
- Станція спочатку називалась "станцією-привидом" через рідкісні прибуття потягів, але зараз має більший потік людей через розвиток району.
У великих містах України є власні метрополітени і кожен із них також має свою історію. Зокрема, у Києві декілька станцій привертають увагу.
Наприклад, найнезвичніша станція на зеленій гілці метро – "Червоний хутір". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео ТиКиїв.
Дивіться також Як місто Ізюм отримало свою назву та з чим вона насправді пов'язана
Чому "Червоний хутір" – найнезвичніша станція метро?
"Червоний хутір" – крайня на зеленій гілці. Її відкрила 28 травня 2008 року. Це єдина наземна станція метро. Через це сама станція схожа на зупинку електрички, а не на звичне нам метро.
Спершу її не планували будувати, проте жителі лівобережних дачних масивів та прилеглих підприємств Дарницького вагоноремонтного заводу потребували сполучення із рештою міста.
Вони звертались до влади з проханнями продовжити маршрут. Зрештою, їх почули та ухвалили рішення побудувати "Червоний хутір". Вона мала стати тимчасовою кінцевою.
Що відомо про "Червоний хутір": дивіться відео
Спочатку потяги прибували сюди порівно рідко. Ввечері та зранку вона часто бувала пустою, тому її називають станцією привидом.
Минуло досить багато років і вона досі є кінцевою станцією, хоча задумувалась як тимчасова. Крім цього, зараз там вже більший потік людей, адже район розбудовується та розвивається.
До слова, між станціями "Житомирська" та "Святошин" існує один з найдовших перегонів на червоній лінії через не збудовану станцію "Проспект Вернадського". Червона лінія метро Києва має 18 станцій і простягається на понад 20 кілометрів, включаючи найглибшу в Європі станцію "Арсенальна".