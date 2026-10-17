Ми обіцяємо собі змінитися, але знову робимо ті самі помилки: чому так стається

Щороку 1 січня люди обіцяють собі змінити життя та ставлять перед собою амбітні цілі. Проте вже до середини лютого чимало цих планів залишається в минулому, а старі звички повертаються.

Якщо ця картина вам знайома, ви маєте дещо спільне з Ебенезером Скруджем – героєм роману Андреїни Кордані "Таємниця Скруджа". Книжка вийшла у видавництві #книголав у серії "Полиця трилер" і продовжує історію відомого персонажа Чарльза Діккенса, передає 24 Канал.

Чому одного потрясіння недостатньо

Сильні переживання можуть змусити людину переосмислити життя. Після важких подій хтось кидає курити, змінює роботу або налагоджує стосунки з рідними. Однак самих емоцій недостатньо, щоб назавжди позбутися старих звичок.

Вони проявляються в повсякденних дрібницях: ставленні до грошей, спілкуванні з колегами та рішеннях, які ми ухвалюємо під впливом першого імпульсу.

Скрудж Кордані намагається поводитися по-новому. Він дає своєму клерку додаткові вихідні, бере на службу Крихітку Тіма й оплачує його лікування. Проте старі звички нікуди не зникають. Щойно економка згадує про святковий вінок і подарунки, Скрудж знову починає думати про витрати. А замість чогось смачнішого продовжує їсти рідку вівсяну кашу.

Старих звичок неможливо позбутися за день / Фото Unsplash

Навіть Різдво перетворюється для нього на заплутане бухгалтерське завдання: що дарують племінникам? Чи чекатиме подарунка Боб, якщо вже отримав бонус?

Ця поведінка показує, що навіть щире бажання змінитися не завжди одразу змінює наші звички.

До того ж важливо, як на зміни реагують інші. Боб Кретчит тепер може брати вугілля без страху, але все одно нерішуче стоїть посеред контори з лопаткою в руках. Він пам'ятає, наскільки ощадливим був його роботодавець, і досі не може повністю повірити в його доброту.

Отже, минуле впливає на нас не лише зсередини. Люди навколо також пам'ятають наші попередні вчинки. Тому, щоб вони повірили в зміни, потрібен час і послідовність.

Що заважає змінитися

У романі Андрейна Кордані Скрудж проходить своєрідну перевірку. Йому доводиться зіткнутися зі спокусою, страхом і провиною – почуттями, які можуть впливати на наші рішення.

Першим випробуванням стає спокуса. Олдос Скебл, колишній кумир Скруджа серед лондонських ділків, пропонує йому вкласти гроші в сумнівну справу. Вона обіцяє зробити героя ще багатшим.

Скрудж швидко знаходить виправдання своєму бажанню заробити: "Для добрих справ йому потрібні гроші, а це означає, що він має заробляти кошти".

Так людина може переконувати себе, що сумнівний вчинок цілком виправданий, якщо раніше вона зробила щось хороше. Наприклад, після пробіжки дозволяє собі зайве тістечко або виправдовує непотрібну покупку тим, що перед цим пожертвувала гроші на військо.

"Таємниця Скруджа" / Фото #книголав

Друге випробування – страх. Скрудж досі пам'ятає зустріч із духами й боїться, що його знову покарають. Коли він бачить нового привида, то вночі не може заспокоїтися й повторює: "Цьогоріч я був добрим. О, духи, я ж бо був добрим!".

Проблема в тому, що його доброта досі значною мірою ґрунтується на страху. Він намагається бути хорошою людиною не лише тому, що хоче допомагати іншим, а й тому, що боїться наслідків.

Третє випробування – провина. Щоразу, коли Скрудж помічає страх у голосі свого клерка, він намагається заспокоїти себе думкою: "Тепер я вже добра людина".

Однак справжні зміни потребують конкретних вчинків, а не лише переконання, що ти вже став кращим.

Саме тому Скрудж знову й знову сумнівається у власних рішеннях. Він хоче залишатися доброю людиною, але старі звички, страхи та бажання нікуди не зникають.

Чи справді Скрудж змінився

Відповідь роману "Таємниця Скруджа" – "він змінюється". Одного дня до контори Скруджа приходить констебль. Поліція розслідує вбивство молодої жінки, тіло якої герой знайшов на цвинтарі.

Однак замість того, щоб зосередитися на події, Скрудж передусім хвилюється, чи не зашкодить скандал його діловим інтересам. Він намагається якнайшвидше випровадити поліцію, керуючись принципом "робота передусім".

Згодом за Скруджем починає ходити примара вбитої, а Боб опиняється за ґратами. Герой мусить зробити вибір між власною репутацією та людиною, яка йому довіряла.

При цьому Скрудж і сам не до кінця розуміє, ким став. Він досі сумнівається, чи справді доброта робить його кращим, чи, навпаки, перетворює на слабку людину, яку ніхто не поважатиме.

Андрейна Кордані не намагається зробити зі Скруджа ідеального героя. Вона показує, що зміни не відбуваються за один день. Людина може помилятися, повертатися до старих звичок і знову опинятися перед складним вибором.

Скрудж Кордані не є ідеальним персонажем / Ілюстрація

Головне – помічати власні помилки й намагатися наступного разу вчинити інакше. Адже важливо не те, чи виникає спокуса повернутися до минулого, а те, яке рішення людина зрештою ухвалює.

Ця думка може бути близькою кожному, хто хоча б раз починав нове життя з понеділка, але згодом повертався до старих звичок.

Чому варто прочитати "Таємницю Скруджа"

"Таємниця Скруджа" – це детективна історія з привидами, засніженим вікторіанським Лондоном і тонкою іронією. Події роману розгортаються після відомої історії Чарльза Діккенса й показують, що навіть людина, яка пережила сильне потрясіння та вирішила змінитися, не стає ідеальною одразу.

Андрейна Кордані – колишня редакторка видань Good Housekeeping і Cosmopolitan. Українським читачам вона також відома за романами "12 вбивчих днів" і "Вбивство у різдвяній крамничці".

Її "Таємниця Скруджа" нагадує, що почати з чистого аркуша можливо, але справжні зміни залежать від наших щоденних рішень.