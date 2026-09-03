Майже століття пролежали в архіві: опубліковано документи Степана Бандери зі студентських років

Степан Бандера свого часу був студентом Львівської політехніки. Сьогодні можна побачити, як виглядали його студентські документи та які дисципліни він вивчав майже 100 років тому.

Чергову партію оцифрованих документів, серед яких є особова справа майбутнього провідника ОУН, оприлюднив Державний архів Львівської області. На документи Бандери першим звернув увагу дослідник Денис Мандзюк.

Що вивчав Степан Бандера у Львівській політехніці

Серед оцифрованих паперів сторічної давності є реєстраційні картки деканату сільськогосподарсько-лісничого факультету Львівської політехніки.

Степан Бандера навчався там на агронома. У документах зазначені предмети, які він слухав, кількість годин на різних курсах, а також прізвища викладачів, які читали лекції.

Оцифровані документи / Фото Державного архіву Львівської області

В особовій справі також міститься особиста інформація студента – дата і місце народження, національність, віросповідання та місце проживання батьків. Окремо зазначено, що Бандера вступив до політехніки на основі іспитів матури в гімназії.

Один із бланків містить також фотографію майбутнього провідника ОУН. Згідно з документами, на першому курсі впродовж 1928 – 1929 навчального року Бандера вивчав загальні дисципліни.

Серед них – вища математика, нарисна геометрія, хімія, фізика, геологія та ботаніка, зоологія й економічна географія. За другий курс облікової картки в архівній справі немає.

Предмети, які вивчав Степан Бандера / Фото Державного архіву Львівської області

На третьому курсі, у 1930 – 1931 роках, студенти вивчали загальне рослинництво, механічний обробіток ґрунту, сільськогосподарську технологію, хімію, машини та знаряддя.

Також вони мали практичні заняття з сільськогосподарської механіки та технології, ґрунтознавства, методів селекції рослин, організації та управління сільським господарством.

До програми входили використання лук і пасовищ, розведення та годівля сільськогосподарських тварин. Окрім цього, студенти мали практичні заняття з тваринництва, селекції, годівлі та фізіології тварин.

На четвертому курсі, у 1931 – 1932 роках, серед дисциплін були молочарство, економіка сільського господарства, селекція рослин, соціальна агрономія, насінництво та городництво.

Як зазначається на сайті університету, Бандера навчався у Львівській політехніці до 1933 року. Однак диплома інженера він так і не отримав через політичну діяльність та арешт.