Чергову партію оцифрованих документів, серед яких є особова справа майбутнього провідника ОУН, оприлюднив Державний архів Львівської області. На документи Бандери першим звернув увагу дослідник Денис Мандзюк.

Що вивчав Степан Бандера у Львівській політехніці

Серед оцифрованих паперів сторічної давності є реєстраційні картки деканату сільськогосподарсько-лісничого факультету Львівської політехніки.

Степан Бандера навчався там на агронома. У документах зазначені предмети, які він слухав, кількість годин на різних курсах, а також прізвища викладачів, які читали лекції.

Оцифровані документи / Фото Державного архіву Львівської області

В особовій справі також міститься особиста інформація студента – дата і місце народження, національність, віросповідання та місце проживання батьків. Окремо зазначено, що Бандера вступив до політехніки на основі іспитів матури в гімназії.

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Один із бланків містить також фотографію майбутнього провідника ОУН. Згідно з документами, на першому курсі впродовж 1928 – 1929 навчального року Бандера вивчав загальні дисципліни.

Серед них – вища математика, нарисна геометрія, хімія, фізика, геологія та ботаніка, зоологія й економічна географія. За другий курс облікової картки в архівній справі немає.

Предмети, які вивчав Степан Бандера / Фото Державного архіву Львівської області

На третьому курсі, у 1930 – 1931 роках, студенти вивчали загальне рослинництво, механічний обробіток ґрунту, сільськогосподарську технологію, хімію, машини та знаряддя.

Також вони мали практичні заняття з сільськогосподарської механіки та технології, ґрунтознавства, методів селекції рослин, організації та управління сільським господарством.

До програми входили використання лук і пасовищ, розведення та годівля сільськогосподарських тварин. Окрім цього, студенти мали практичні заняття з тваринництва, селекції, годівлі та фізіології тварин.

На четвертому курсі, у 1931 – 1932 роках, серед дисциплін були молочарство, економіка сільського господарства, селекція рослин, соціальна агрономія, насінництво та городництво.

Як зазначається на сайті університету, Бандера навчався у Львівській політехніці до 1933 року. Однак диплома інженера він так і не отримав через політичну діяльність та арешт.