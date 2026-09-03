Государственный архив Львовской области обнародовал очередную партию оцифрованных документов, среди которых есть личное дело будущего лидера ОУН. Первым на документы Бандеры обратил внимание исследователь Денис Мандзюк.

Что изучал Степан Бандера во Львовском политехническом институте

Среди оцифрованных документов столетней давности есть регистрационные карточки деканата сельскохозяйственно-лесного факультета Львовской политехники.

Степан Бандера учился там на агронома. В документах указаны предметы, которые он посещал, количество часов на разных курсах, а также фамилии преподавателей, читавших лекции.

Оцифрованные документы / Фото Государственного архива Львовской области

В личном деле также содержится личная информация о студенте – дата и место рождения, национальность, вероисповедание и место проживания родителей. Отдельно указано, что Бандера поступил в политехнику на основании экзаменов аттестата зрелости в гимназии.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Один из бланков содержит также фотографию будущего лидера ОУН. Согласно документам, на первом курсе в течение 1928–1929 учебного года Бандера изучал общеобразовательные дисциплины.

Среди них – высшая математика, начертательная геометрия, химия, физика, геология и ботаника, зоология и экономическая география. В архивном деле отсутствует учетная карточка за второй курс.

Предметы, которые изучал Степан Бандера / Фото Государственного архива Львовской области

На третьем курсе, в 1930–1931 годах, студенты изучали общее растениеводство, механическую обработку почвы, сельскохозяйственную технологию, химию, машины и орудия труда.

Также у них были практические занятия по сельскохозяйственной механике и технологии, почвоведению, методам селекции растений, организации и управлению сельским хозяйством.

В программу входили вопросы использования лугов и пастбищ, разведения и кормления сельскохозяйственных животных. Кроме того, студенты посещали практические занятия по животноводству, селекции, кормлению и физиологии животных.

На четвертом курсе, в 1931–1932 годах, среди дисциплин были молочное дело, экономика сельского хозяйства, селекция растений, социальная агрономия, семеноводство и огородничество.

Как отмечается на сайте университета, Бандера учился во Львовской политехнике до 1933 года. Однако диплома инженера он так и не получил из-за политической деятельности и ареста.