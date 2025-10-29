Понад 30 тисяч порцій: який український заклад встановив світовий рекорд із приготування барбекю

На Львівщині встановили світовий рекорд із приготування барбекю. Його встановила команда закладу "Баша кухня".

Світовий рекорд встановили 26 жовтня у Жовкві. Про це пише 24 Канал із посиланням на представники Книги світових рекордів.

Скільки порцій вдалося продати "Баша кухні"?

"Баша кухня" – це локальний заклад, де готують м'ясо. Раніше вони вже прославились у мережі, адже там булли неймовірні черги, бо всі хотіли спробувати їхню страву. відео набирали мільйонні перегляди та тривалий час були серед рекомендацій.



Команда "Баша кухня" отримала нагороду / Фото із соцмереж

За 5 годин команда приготувала та видала 32 905 порцій барбекю. Зокрема, кухарі закладу готували ребра, смужки м’яса, рульки, ковбаса, шиї та крильця.

Крім цього, раніше вони також встановили рекорд за найдовшу чергу. Вона сягала 646,6 метра та складалась із 597 людей.

Як "Баша кухня" стала трендом?

Заклад став популярним завдяки відео, які ставали дуже популярними. Вони створювали контент, який тримав увагу аудиторію, хоча й був доволі простим. Результати цього можна побачити у TikTok БашА кухня BBQ.

Відкритість процесу, щирість команди та смачний результат – формула успіху, перед якою просто неможливо встояти. Не дивно, що під відео на сторінці одразу почали зʼявлятися коментарі про доставку.

