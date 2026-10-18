Таємний шлюб, який приховували століттями: хто насправді керував Францією замість Людовіка XIV

Вона виховувала позашлюбних дітей короля, спостерігала за придворними інтригами й поступово завоювала довіру наймогутнішого чоловіка Франції. А згодом стала його таємною дружиною – без корони, пишного весілля й офіційного визнання королевою.

Це історія Франсуази д'Обіньє, маркізи де Ментенон, яка пройшла шлях від непростого дитинства до життя поруч із Людовіком XIV, відомим як Король-Сонце. Їхній шлюб тримали в таємниці, але її вплив на короля та Версальський двір був величезним, пише 24 Канал.

Від бідної вдови до Версаля

Франсуаза народилася 1635 року у в'язниці: її батько опинився там через борги. Дитинство майбутньої фаворитки короля було непростим, а перший шлюб із письменником Полем Скарроном не зробив її багатою.

Після його смерті Франсуаза залишилася вдовою з боргами, але здобула корисні знайомства у французькому вищому світі.

Саме ці зв'язки змінили її життя. У 1669 році маркіза де Монтеспан, офіційна фаворитка Людовіка XIV, доручила Франсуазі виховання своїх дітей від короля. Так гувернантка отримала можливість регулярно бачитися з монархом.

Спочатку Людовік не надто нею захоплювався. Проте згодом почав цінувати її розум, стриманість і вміння вислухати.

У 1675 році Франсуаза придбала маєток Ментенон і стала маркізою де Ментенон. Її становище при дворі дедалі зміцнювалося.

Таємне весілля з Королем-Сонцем

Переломним моментом стала смерть королеви Марії-Терезії у 1683 році. Уже в жовтні того самого року Людовік XIV таємно одружився з Ментенон. Церемонія відбулася вночі, без пишних урочистостей і публічного оголошення.

Через її походження та політичні обставини Франсуаза не стала офіційною королевою Франції. Для придворних це означало зміну правил гри.

Жінка, яка колись виховувала позашлюбних дітей монарха, тепер була його дружиною та найближчою довіреною особою. Людовік щодня навідувався до її покоїв, де працював і зустрічався з міністрами.

Як вона змінила життя при дворі?

Ментенон мала значний вплив на повсякденне життя короля та атмосферу Версаля. За її присутності двір поступово став стриманішим і релігійнішим, а розваги, які раніше супроводжували правління Людовіка, відійшли на другий план.

Одним із найважливіших її проєктів стала школа в Сен-Сірі для дівчат із збіднілих дворянських родин. Там вони могли здобути освіту, недоступну багатьом жінкам того часу. Цей заклад став справою, якій Ментенон присвятила значну частину свого життя.

Коли Людовік XIV помер у 1715 році, Ментенон уже відійшла від придворного життя й оселилася в Сен-Сірі. Вона померла 1719 року, залишивши по собі суперечливу репутацію: одні бачили в ній мудру супутницю короля, інші – амбітну жінку, яка отримала надто багато влади.