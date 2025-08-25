У робочому середовищі з’явився новий тривожний тренд – "тихий надлом". Це стан, коли співробітники залишаються у компанії й сумлінно виконують завдання, але внутрішньо "ламаються" від стресу, втоми та відчуття безвиході.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Дивіться також Новий тренд серед молоді: чому зумери орендують офіси та прикидаються, що працюють

Чому виник тренд на "тихий надлом"?

Ситуація на ринку праці робить зміну роботи небезпечним кроком. Кількість вакансій зменшується, конкуренція зростає, а економічна нестабільність змушує працівників триматися за свої посади, навіть якщо вони не приносять задоволення.

Серед працівників виник тренд на "тихий надлом" / Фото Unsplash

Перспективи кар’єрного зростання теж звузилися. Компанії рідше підвищують співробітників, переглядають системи оцінювання та скорочують штати. У результаті виникає відчуття пастки: люди залишаються там, де їм некомфортно.

Що вказує на "тихий надлом"?

Перший сигнал - зміни у звичній поведінці людини. Ознаки часто нагадують вигорання.

Симптоми "тихого надлому":

часті скарги на втому чи погане самопочуття;

падіння ефективності у тих, хто раніше демонстрував високі результати;

пригнічений стан замість звичного оптимізму.

Є кілька ознак "тихого надлому" / Фото Unsplash

Експерти радять керівникам уважно спостерігати за командою й не сприймати такі зміни виключно як "проблему продуктивності". Натомість важливо почати діалог із підтримки. Подекуди просте запитання на кшталт "Я помітив зміни у твоїй поведінці. Чи все з тобою гаразд?" може стати ключем до вирішення проблеми.

Як "тихий надлом" впливає на компанії?

"Тихий надлом" негативно позначається і на бізнесі. Рівень залученості працівників падає – у 2023 році, за даними Gallup, він знизився з 23% до 21%. Це коштувало світовій економіці 438 мільярдів доларів втраченої продуктивності.

До того ж страждає командний дух. Демотивовані співробітники погіршують не лише результативність, а й атмосферу в колективі.

"Тихий надлом" негативно позначається на бізнесі / Фото Unsplash

Під час пандемії багато компаній активно вкладалися у програми добробуту. Проте зараз чимало роботодавців відмовилися від таких ініціатив заради економії. У підсумку працівники залишаються без допомоги саме в той момент, коли вона для них найбільш потрібна.

Феномен "тихого надлому" – це попередження для роботодавців: культура добробуту має бути не тимчасовою модою, а стратегією збереження продуктивності та лояльності команди.

Ті компанії, які готові інвестувати у психологічний комфорт і здоров’я людей, отримають перевагу та зможуть втримати сильний колектив навіть у часи невизначеності.

До слова, серед зумерів також стає популярною тенденція звільнення у перший же день роботи. До такої практики вже вдають 34% представників покоління Z у США.