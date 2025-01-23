Книга, що визначить ваш вайб: журналісти довірились Google та дізнались про себе щось нове

У мережі часто з'являються нові тренди, які допомагають краще дізнатись себе та інших. Один із багатьох пов'язаний із книгами.

У межах цього тренду потрібно загуглити слово "книга" та подивитись, що випаде вам першим. Журналісти 24 Каналу долучились до цього.

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Різноманітні книги

Цей тренд простий та не вимагає ніяких зусиль. Все, що знадобиться – трохи часу та Google. Цікаво, що журналісти відзначають, що раніше навіть не гуглили книги, які пропонує їм сервіс.

Такі тренди допомагають зрозуміти, якими нас бачить Google. Часто він пропонує книги, які ми навіть не читали, проте багато чули про них. Висновки пошуковик робить на основі того, чим ви цікавились раніше.

Крім "Чорної ради" нічого з того не читала, але гугл добре мене знає, по ходу,

– поділилась одна із журналісток.

Долучитись до цього тренду із друзями допоможе дізнатись один одного краще та просто весело провести час. До того, якщо запропоновані книги ще не читали, то це чудовий спосіб поповнити список бажанок.

Крім цього, завжди можна дізнатись про сюжет із анотації.

Підбірки книгу журналістів 24 Каналу: дивіться фото