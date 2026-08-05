У цій країні пластикове сміття перетворюють на тротуарну плитку: вона дешевша за бетон

У Гані знайшли спосіб не лише зменшити кількість пластикових відходів, а й здешевити будівництво тротуарів. Там виготовляють тротуарну плитку з переробленого пластику, яка обходиться дешевше за бетонні аналоги.

Автором цієї ідеї став місцевий підприємець Нельсон Боатенг. Як саме пластикові відходи отримують друге життя у Ганні, розповідає The Times of India.

Як у Ганні боряться із пластиковим забрудненням

Щодня столиця Гани Аккра виробляє близько 2 800 – 3 000 тонн твердих побутових відходів. Із цього обсягу 300 – 450 тонн становить пластик.

Водночас більшість пластикових відходів не потрапляє на переробку. За даними Yale Environment 360, лише близько 5% із 5 000 тонн пластику, який щодня викидають у країні, надходить на підприємства з переробки. Решта опиняється на звалищах. Загалом за рік у Гані накопичується майже 1,1 мільйона тонн пластикових відходів.

Раніше Боатенг займався виробництвом пластикових пакетів, а згодом вирішив використовувати цей матеріал для виготовлення дорожнього покриття. Для цього він заснував компанію Nelplast, яка виробляє тротуарну плитку без використання цементу чи бітуму.

Плитка з пластикових відходів / Фото UNDP

Процес виробництва складається з кількох етапів. Спочатку пластикові відходи подрібнюють, промивають і висушують, після чого змішують із піском, а за потреби – ще й із пігментом.

Потім суміш подають до спеціально розробленого екструдера з трьома зонами нагрівання, оскільки різні види пластику плавляться за різних температур. Отриману гарячу масу пресують у форми, де вона набуває вигляду готової тротуарної плитки.

Як зазначає видання, однією з головних переваг такого проєкту є його вартість. За словами Боатенга, один пластиковий блок коштує близько 1 долара, тоді як аналогічний бетонний – приблизно 1,5 долара.