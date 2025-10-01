Покрова Пресвятої Богородиці – важливе свято для наших предків, а особливо – для козаків. Вони шанували свою покровительку та жили так, щоб вона завжди була прихильною до українських воїнів.

Козаки були відомі своєю дисципліною, завзятістю та сміливими військовими операціями. Більше цікавого про українських воїнів розповідає 24 Канал з посиланням на "Портал Вета".

Лицарський статус

Річ Посполита надавала лицарські права реєстровим козакам. Інша частина козацтва також вважала, що заслуговує на це право, тож активно боролася за визнання.

Польський двір загравав з козаками у часи небезпеки та протистояння з турками й татарами та залучав до служби у двір. Однак в мирні часи ставлення змінювалося на ігнорування або ж навіть репресії.

Слава про козаків гриміла на всю Європу / Фото Discover

Свята гостинність

Козаки були дуже гостинним народом та завжди приймали подорожуючих, як своїх родичів. На стіл подавали все найкраще, також подавали гостеві чарку.

Відкрити двері подорожуючому та дати йому відпочити було ледь не святим обовʼязком. Тож не дивно, що за українцями закріпилася слава гостинного народу.

Вибори

На Січі панувала демократія, усі важливі рішення приймалися спільно шляхом голосування. Тож самоорганізація до демократії – в нашій глибинній культурі.

До речі, саме на Покрови козаки обирали нового кошового отамана. Багато народів і зараз могли б повчитися в козаків змінності влади.

Погрози завжди смішили козаків, навіть якщо це був турецький султан / Фото Discover

Вуса як оберіг

На історичних картинах козаків часто можна побачити з пишними вусами. Однак виявляється, що їх вважали не лише символом мужності.

За віруваннями козаків, вуса мали магічну силу та служили оберегом у бою, розповідає портал Ukraine World.

Влучні стрільці

Козаки чудово орудували шаблями, але в час розквіту козацтва вже існувала вогнепальна зброя. І саме вдала тактика її застосування та влучність козацьких воїнів забезпечувала їм перемоги у боях.

Тож коли в історичному кіно зустрінете кадр, де напівоголені козаки з шаблею в руках несамовито мчать прямо на дула мушкетів, то знайте, що з реальністю це не мало нічого спільного.

