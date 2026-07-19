Цвинтар, який став музеєм просто неба: чому туристи їдуть сюди з усього світу

Коли говорять про визначні пам'ятки Лісабона, найчастіше згадують старовинні трамваї, вежу Белен чи квартал Алфама. Однак дедалі більше туристів додають до свого маршруту ще одну незвичну локацію – цвинтар Празереш, який давно називають справжнім музеєм просто неба.

Тут замість звичайних надгробків – величні мавзолеї, скульптури, вітражі та архітектурні шедеври XIX – XX століть. Саме тому це місце стало не лише місцем пам'яті, а й популярною туристичною атракцією, повідомляє Association of Significant Cemeteries of Europe.

З'явився за незвичайних обставин

Цвинтар Празереш заснували у 1833 році під час масштабної епідемії холери. Через стрімке зростання смертності влада Лісабона була змушена припинити поховання всередині церков і створити нові громадські кладовища.

Празереш став одним із перших таких некрополів у Португалії та навіть випередив закон 1835 року, який офіційно зобов'язав відкривати громадські кладовища по всій країні.

Спочатку територія була значно меншою, однак із роками її розширювали, адже дедалі більше заможних родин хотіли збудувати тут власні родинні усипальниці.

Архітектура, заради якої сюди приїжджають туристи

Головна особливість Празереша – це десятки розкішних мавзолеїв, які більше нагадують маленькі палаци, ніж традиційні місця поховання.

Архітектори надихалися знаменитим паризьким цвинтарем Пер-Лашез. Уже в 1839 році тут почали зводити приватні мавзолеї, прикрашені колонами, обелісками та різьбленими фасадами.

Найвідомішою спорудою став мавзолей родини Палмела, виконаний у формі піраміди. Його завершили у 1848 році, і досі він вважається найбільшим приватним мавзолеєм у Європі.

На території можна побачити десятки архітектурних стилів: неоготику, неокласицизм, модерн, історизм і навіть ранній модернізм. Багато усипальниць прикрашені кольоровими вітражами, кованими дверима, декоративною плиткою та кам'яним різьбленням.

Цвинтар Празереш / pexels.com

Хто мав честь бути похованим тут?

Оскільки Лісабон був політичним і культурним центром країни, саме Празереш став місцем поховання багатьох визначних діячів Португалії.

Тут спочивали письменники, політики, митці, військові та аристократи. Згодом останки деяких із найвідоміших португальців, зокрема поета Фернанду Пессоа та легендарної виконавиці фаду Амалії Родрігеш, перепоховали до Національного пантеону.

На кладовищі також встановлено окремі меморіали пожежникам, поліціянтами та іншим видатним громадянам країни. Чому це місце називають музеєм Празереш часто порівнюють із відкритою художньою галереєю.

Майже кожен мавзолей має власну історію, а над їхнім оформленням працювали найкращі португальські архітектори, скульптори та каменярі XIX століття.

Темно-зелені кипариси, вузькі вулиці між родинними усипальницями та сотні витворів мистецтва створюють атмосферу, яка більше нагадує історичний музей, ніж традиційний цвинтар.

Саме тому сюди приходять не лише вшанувати пам'ять померлих, а й побачити унікальну архітектуру, дізнатися більше про історію Португалії та відчути особливу атмосферу одного з найкрасивіших некрополів Європи.