Пояснення несподіване: чому ґудзики на сорочках у чоловіків і жінок пришивають з різних боків

На перший погляд здається, що це дрібниця. Однак розташування ґудзиків на чоловічому та жіночому одязі має багатовікову історію і пов'язане не лише з модою, а й із соціальними традиціями та способом життя минулих століть.

Чому ця особливість збереглася досі та звідки взялося правило – читайте далі з посиланням на smithsonianmag.com.

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Покоївки проти самостійності: "аристократичний" фактор

У XIV столітті ґудзики були справжньою розкішшю, доступною лише найбагатшим. Заможні пані того часу ніколи не одягалися самі – це була робота прислуги. Оскільки більшість покоївок були правшами, кравці почали пришивати ґудзики на жіночому одязі ліворуч.

Жінки, особливо заможні жінки, носили вишукані речі та часто насолоджувалися розкішшю бути одягненими служницею,

– писала Кейтлін Шнайдер з Mental Floss.

Так дівчині, що стоїть навпроти господині, було зручніше і швидше впоратися з десятками дрібних застібок.

Чоловіки ж, навіть дуже багаті, частіше одягалися власноруч. Тому ґудзики на їхніх камзолах розташовувалися праворуч – під робочу праву руку.

Жіноча та чоловіча сорочки / Pexels

Військовий слід

Для чоловіка правильна сторона застібки була питанням життя та смерті. Більшість воїнів носили зброю на лівому стегні, щоб швидко вихопити її правою рукою. Якби сорочка чи куртка застібалася на лівий бік, руків'я меча або шпаги могло б випадково зачепитися за край тканини у вирішальний момент.

Правостороннє розташування тканини гарантувало, що зброя вийде з піхв плавно, без жодних перешкод.

Амазонки в сідлі

Ще одна цікава причина пов'язана з етикетом верхової їзди. Традиційно жінки їздили в "дамських сідлах" боком, повернувшись ногами саме на лівий бік. Розташування ґудзиків зліва на плащі чи блузі перешкоджало потраплянню зустрічного вітру під одяг під час галопу, зберігаючи тепло та пристойний вигляд вершниці.

Наполеон та його "комплекс"

Існує й кумедна легенда про Наполеона Бонапарта. Кажуть, що французькому імператору настільки набридло, що жінки висміюють його фірмову позу (рука, захована за борт мундира), що він наказав пришивати ґудзики на жіночих блузах з протилежного боку. Так вони більше не могли елегантно копіювати його жест.

Хоча це, швидше за все, історичний анекдот, він чудово підкреслює статус цієї деталі одягу.

Навіщо це нам сьогодні?

Сьогодні жінки одягаються самі, а чоловіки рідко носять шпаги, але традиція виявилася сильнішою за логіку. Масове виробництво одягу, що зародилося у XIX столітті, просто зафіксувало ці відмінності, щоб стандартизувати викрійки.

Нині це швидше елемент стилю та зручний спосіб швидко розрізнити чоловічу та жіночу модель у магазині. Хоча в епоху унісексу ці кордони поступово розмиваються, "сторона ґудзиків" залишається одним із найдавніших незмінних стандартів у світі моди.

Немає жодної реальної причини, чому ґудзики не можна було б поміняти місцями. Просто ніхто не потурбувався змінити традицію, яку мало хто помічає або на яку скаржиться,

– писав Бенджамін Редфорд для Live Science.