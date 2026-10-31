Українська гривня існувала ще понад 100 років тому: який вигляд мали перші банкноти

Українська гривня має значно довшу історію, ніж може здатися на перший погляд. Перші національні гроші з'явилися в обігу ще понад 100 років тому – за часів Української Народної Республіки.

Спочатку українці користувалися карбованцями, а згодом Центральна Рада запровадила гривню. Про те, який вигляд мали перші банкноти та які особливості вони мали, розповідає Український інститут національної пам'яті.

Якими були перші українські гроші

Розробку національної валюти Центральна Рада ініціювала після проголошення Української Народної Республіки у листопаді 1917 року. Уже 1 січня 1918 року (19 грудня 1917 року за старим стилем) ухвалили тимчасовий закон про випуск державних кредитних білетів УНР.

Першою українською банкнотою став карбованець. У грудні 1917 року в Києві надрукували першу партію купюр номіналом 100 карбованців. Їх виготовили у друкарні Василя Кульженка.

100 карбованців / Фото Wikimedia Commons

Автором дизайну став художник Георгій Нарбут. Він оздобив банкноту орнаментами в стилі українського бароко XVII – XVIII століть. На грошах також уперше з'явилося зображення тризуба.

Напис "100 карбованців" розмістили чотирма мовами: українською, російською, польською та єврейською. Останні три були мовами найбільших національних меншин, які проживали на території України.

Через жовтий колір купюру в народі прозвали "яєчнею". Водночас перший випуск мав недоліки. Через помилки під час друку вся серія виявилася з перевернутим зворотним боком. Крім того, банкноти не мали належного захисту, що сприяло появі підробок. Згодом їх випуск припинили.

Коли в Україні запровадили гривню

1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон "Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів". Документ запровадив нову грошову одиницю – гривню. Вона поділялася на 100 шагів і дорівнювала половині карбованця.

У 1917 – 1919 роках надрукували банкноти номіналом 10, 25, 50, 100, 250 та 1000 карбованців. Купюри у 25 і 50 карбованців отримали народну назву "лопатки" через зображення чоловіка з лопатою – символу праці.

Карбованці 1918 року / Фото Wikimedia Commons

Також у 1918 – 1919 роках випустили грошові знаки номіналом 2, 5, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень.

Гривні часів УНР та Української держави / Фото Wikimedia Commons

На банкноті у 500 гривень зобразили голову жінки – символ молодої української держави. У народі цю купюру називали "горпинкою".

500 гривень 1918 року / Фото Wikimedia Commons

Які ще гроші випускали в Україні понад 100 років тому

8 липня 1918 року, за гетьманату Павла Скоропадського, в обіг ввели розмінні монети у вигляді марок-шагів. Їх замовили ще за часів УНР, тому на них зберігся напис "Українська Народна Республіка".

Марка-шаг / Фото Wikimedia Commons

Українські гроші друкували в різних містах: Києві, Одесі, Станіславові (Івано-Франківськ) та Кам'янці-Подільському. Частину банкнот виготовляли за кордоном – у Варшаві та Берліні.

Власні гроші випускали навіть окремі українські міста. Серед них – Житомир, Одеса, Єлисаветград (Кропивницький), Проскурів (Хмельницький), Бердичів, Золочів, Острог та Нова Ушиця.

У 1919 році Директорія оголосила про намір зміцнити золотий вміст української валюти. Для цього почали збирати золото та срібло для виготовлення металевих монет. Також планували переплавити мідні пам'ятники російським царям на дрібну монету.

На золотих гривнях хотіли розмістити бюст Тараса Шевченка, а на срібних – зображення будинку Центральної Ради. Однак реалізувати ці плани не вдалося через наступ більшовицьких військ.