Відео ллються рікою: в український TikTok увірвався новий тренд

Тренди у TikTok дуже швидко змінюються та "мігрують" не тільки країнами, але й континентами. В український TikTok із Заходу увірвався новий кумедний тренд.

Користувач мережі TikTok з ніком Unpoeta опублікував відео з піснею fantasmas у виконанні мексиканського гурту Humbe, пише 24 Канал.

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Що відомо про новий тренд у TikTok

Мелодія дуже швидко стала вірусною у країнах, де спілкуються іспанською. Так, уривок пісні fantasmas вже використали для майже 700 тисяч відео у TikTok.

Перше відео з цією мелодією, яке опублікував користувач Unpoeta, зібрало майже 2 мільйон вподобайок. Майже у всіх роликах, що з'являються з цією мелодією у TikTok, користувачі використовують фотогалерею.

Дехто вирішує зняти милі відео про подорожі, а хтось обирає кумедні фото.

Новий тренд у TikTok: дивіться відео

Українці традиційно підійшли до тренду з гумором, тому й роблять кумедні ролики зі своїми улюбленцями.

Наприклад, один з користувачів опублікував ролик з котиком, який запитує, "куди ми їдемо". У відповідь пухнастий чує, що вони їдуть до батьків, де буде песик, чому кіт не сильно зрадів.

Схоже відео опублікувала ще одна користувачка TikTok, де її пухнастик назвав кицю родичів – "котом". Інше відео, що з'явилося у TikTok, розповідає, як кота обманом затягнули на стерилізацію. Ситуація смішна, але точно не для котика.

Щоб бути в тренді, достатньо поділитися своєю історією за допомогою популярної мелодії, яка доступна за цим посиланням.