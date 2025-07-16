Усик знову "перевернув" український прапор: чи справді нам треба змінити державний стяг

Напередодні бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа відбулася битва поглядами, на якій український боксер з'явився у стильному костюмі. Проте більше уваги привернув перевернутий прапор на рукаві Усика.

Фанати помітили, що саме такий прапор Олександр Усик використовує далеко не вперше. Що треба знати про перевернутий український прапор – розповідає 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Чи справді в України був перевернутий прапор?

Зараз в Україні є чимало прихильників теорії про те, що насправді наш прапор мав би бути не синьо-жовтим, а жовто-синім.

Вперше синьо-жовтий стяг з'явився у Львові під час "Весни народів" у 1848 році. Цей прапор утворили з кольорів гербу Галицько-Волинського князівства, тобто Руського королівства.



Герб Галицько-Волинської держави / Фото Wikimedia

Тоді прапор над львівською ратушею був саме синьо-жовтим. Після російської революції 1905 року цей же стяг почали використовувати українці на Наддніпрянщині саме в такій комбінації, яка нам відома зараз. Хоча й справді, поки в українців не було власної державності, то не було документів, які би регламентували положення кольорів на прапорі, то ж не дивно, якщо десь і справді послуговувалися перевернутим полотнищем. Наприклад, у польській історії теж були випадки використання перевернутого прапора.



Поштівка 1902 року з синьо-жовтим стягом / Архівне зображення

Під час листопадового зриву у Львові теж вивішували саме синьо-жовті прапори. Водночас є легенда, що нібито Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор, а Петро Скоропадський після перевороту перевернув державний стяг. Тому гетьмана звинувачують в "зраді", бо біди українського народу йдуть нібито від перевертання державного прапора.

Існує ще одна легенда про китайську художницю Мао Мао, котра жила у Києві і на зустрічі з Леонідом Кравчуком заявила, що нібито за фен-шуєм поєднання кольорів на прапорі неминуче веде до нещастя. Проте ніхто не використовує фен-шуй для створення прапорів, навіть сам Китай.



Український прапор / Фото Shutterstok

Тобто варіація жовто-синього прапора не має історичного підґрунтя, тому й немає підстав перевертати його на державному рівні. Проте чимало людей залишаються прихильниками саме такого варіанту стягу й послуговуються ним за нагоди, зокрема й Олександр Усик.