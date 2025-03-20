Вимерлі істоти можуть повернутись: вчені хочуть відродити одразу 6 видів

Внаслідок кліматичних та не тільки змін значна частина видів вимерла. Проте зараз вчені працюють над тим, щоб відродити деякі із них.

Науковці активно працюють над поверненням на Землю таких вимерлих тварин, як шерстистий мамонт, дронт, тилацин, поштовий голуб, тури та квагги. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.

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Як відбувається відродження видів

Процес відродження починається з роботи з ДНК. Якщо вдається отримати повний геном, його імплантують у яйцеклітину спорідненого виду, видаливши оригінальну ДНК. Також можливий метод бек-бридингу – відбору та схрещування сучасних тварин для відтворення характеристик вимерлих видів.

Шерстистий мамонт

У 2025 році компанія Colossal представила генетично модифікованих "шерстистих мишей" з густою шерстю, подібною до мамонтової. Це стало доказом концепції, що дозволяє перенести мамонтові гени до слонів.



Вчені можуть відродити мамонта / Фото Pexels

Дронт

У 2022 році вдалося зібрати перший геном дронта. Проте науковці мають вирішити проблему відтворення генетичного різноманіття, щоб уникнути створення популяції клонів.

Тилацин

ДНК тилацина збережена у хорошому стані, але вона дуже фрагментована. Для отримання повноцінної послідовності знадобиться складна робота з редагування геному.

Поштовий голуб

Цей вид був найпоширенішим у Північній Америці. Revive & Restore планує відродити голуба, інтегрувавши його гени в геном сучасного стрічкохвостого голуба. Перше покоління очікується у 2025 році.

Тури

Ці предки сучасних корів можуть бути відтворені без генної інженерії. У Нідерландах вже створено понад шість поколінь корів, максимально схожих на турів, і дослідники впевнені, що близькі до успіху.

Квагги

Цей підвид рівнинної зебри відтворюють через селекційне розведення менш смугастих особин. Проте цей метод викликає суперечки, оскільки кінцевий результат все одно буде рівнинною зеброю. Альтернативою може стати клонування квагги через ДНК, витягнуту з кісткового мозку.