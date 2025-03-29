Екосистема просто під льодовиками Антарктиди: вчені знайшли нові види

Вчені продовжують досліджувати планету, на якій ми живемо. Зокрема, під Антарктидою знайшли унікальні організми.

Відколення величезного айсберга біля узбережжя Антарктиди дозволило дослідникам вперше за десятиліття вивчити ділянку океану, яка була прихована під товстим шаром льоду. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Відомий футбольний клуб в Німеччині "перетворить" свою арену на сонячну станцію

Що вдалося знайти вченим

Експедиція науковців на судні "Falkor" відкрила несподівано багате морське життя, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, деякі з яких можуть існувати сотні років.

Дослідники використовували дистанційно керований апарат для збору зразків і зйомки морського дна в районі моря Беллінсгаузена. Особливий інтерес викликала здатність екосистеми існувати в умовах повної відсутності сонячного світла, що ставить нові питання про адаптацію глибоководних організмів до змін клімату.

Очікується, що тривалий аналіз зібраних зразків дозволить виявити десятки нових видів і глибше зрозуміти життя під крижаним покривом Антарктики.

Вчені виявили цілу екосистему / Фото Schmidt Ocean Institute

Палеонтологи з Лестерського університету пропонують несподівану перспективу: сучасні технологічні вироби можуть стати загадковими скам’янілостями для дослідників майбутнього.