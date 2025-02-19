В українських хітах 70-х звучить голос відомої співачки: для багатьох це було відкриттям

Минулого літа в українському TikTok стала вірусною пісня "Катерина", яку виконав ВІА "Арніка". Однак нове відкриття відбулося нещодавно.

У мережі нещодавно відбулося неабияке відкриття щодо того, кому ж належить жіночий голос у популярній пісні. Кому він належить – розповідає 24 Канал.

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То хто ж співав в "Арніці"

Пісня "Катерина", яку більшість шукають за запитом "То було незвичним літом", була записана у 1975 році. Солістами ВІА "Арніка" тоді були Віктор Морозов і Вікторія Врадій. Остання наприкінці 80-х стала відомою як Сестричка Віка.

ВІА "Арніка" – "Катерина": дивіться відео

У мережі TikTok вперше на це звернула увагу блогерка з ніком chio.chi, а в коментарях зібралася чимала кількість подивованих цим фактом людей. Хоча чимало людей також заявили, що насправді голос на записі пісні "Катерина" належить Ользі Щербаковій.

Однак є записи, де точно звучить вокал Сестрички Віки, тобто Вікторії Врадій.

ВІА "Арніка" – "Тільки раз цвіте любов": дивіться відео

Сестричка Віка відома за хітами "Булочка з маком", "То моє море". До "Арніки" вона потрапила ще школяркою. А вже у 1989 році стала переможницею першого фестивалю "Червона рута" серед рок-виконавців. Була заміжньою за продюсером Володимиром Бебешком, але згодом пара розлучилася.

Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео

У 1993 році Вікторія Врадій поїхала з концертами до США, де й залишилася жити з сином. У 2004 році повернулася до України й думала навіть відновити творчу діяльність, але вже через 2 роки знову емігрувала до США. Зараз проживає у Лос-Анджелесі.