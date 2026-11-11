Для чого на Буковині ставлять відра на могилах: українці пояснили незвичну традицію

На кладовищах Буковини можна побачити незвичну деталь – звичайні відра, встановлені просто на могилах. Для людей, які раніше не зустрічали такого, це може видатися дивним і навіть викликати чимало запитань.

Цю незвичну особливість помітив користувач Threads @svitla.pamiat.khm, який вирішив поцікавитися в мережі, для чого потрібні такі відра. У відповідь українці пояснили справжнє призначення незвичних конструкцій і поділилися спогадами про те, як їх використовували раніше.

Для чого на могилах ставлять відра

Спочатку автор допису зазначив, що помітив таку особливість у Вижниці Чернівецької області. Згодом він уточнив, що переплутав населений пункт і насправді йдеться про Вашківці.

У коментарях користувачі пояснили, що всередину відер ставлять церковні свічки, аби вітер не загасив полум'я. Такий спосіб використовували ще до того, як з'явилися сучасні лампадки та спеціальні захисні конструкції для свічок.

Один із коментаторів зауважив, що раніше люди не завжди мали можливість придбати каплички для свічок, тому використовували старі відра без дна. Їх ставили на могилах, щоб полум'я могло довше горіти навіть за вітряної погоди.

Відра на могилах / Фото користувача @svitla.pamiat.khm

Інші користувачі також підтвердили, що бачили подібне на Прикарпатті. Дехто припустив, що з часом така практика могла перетворитися на місцеву традицію. Навіть там, де вже є сучасні лампадки та захищені від вітру свічки, відра продовжують залишатися на могилах.

Не обійшлося й без гумору. Частина користувачів вирішила пожартувати з незвичного вигляду конструкцій і запропонувала власні кумедні пояснення.

Зокрема, відра називали шоломами тевтонських лицарів, місцями поховання хрестоносців і навіть храмами для комах.