Таке побачиш не щодня: в Україні є місто, де подають жаб'ячі лапки, а вулиці – це річки

В Україні є місто, де замість звичного шуму автомобілів можна почути плескіт води, а замість прогулянки тротуаром – вирушити на човнову мандрівку. Це Вилкове на Одещині, яке часто називають українською Венецією.

Містечко розташоване в дельті Дунаю та вражає не лише незвичними краєвидами, а й місцевими гастрономічними традиціями. Серед страв, які асоціюють із цим краєм, згадують і жаб'ячі лапки, хоча риба тут залишається однією з головних кулінарних особливостей, повідомляє 24 Канал.

Місто, де замість вулиць – канали

Стара частина Вилкового справді нагадує декорації до незвичайного фільму. Тут замість звичних доріг простягаються вузькі водні канали, які місцеві називають єриками. Уздовж них облаштовані дерев'яні кладки, а човни пришвартовані біля будинків.

Для жителів човен – не просто туристична розвага, а звичний транспорт. Ним можна дістатися до сусідів, городів або інших частин водного кварталу.

Але не все Вилкове розташоване на воді. Місто має й звичайну частину з асфальтованими вулицями, магазинами та житловими будинками.

Місто заснували у XVIII столітті, а його історія тісно пов'язана з Дунаєм, рибальством і традиціями місцевих громад. Поруч розташовані унікальні природні території Дунайського біосферного заповідника. Саме поєднання водних каналів, човнів, незвичної кухні та природи робить Вилкове особливим місцем для подорожі Україною.

Вилкове / Yuriy Buriak

Чим дивує кухня Вилкового

Місцева кухня тісно пов'язана з Дунаєм. Тут готують рибу, юшку, а також традиційні страви, у яких риба може замінювати м'ясо.

Однією з гастрономічних цікавинок, яку можуть пропонувати туристам, є жаб'ячі лапки.

Ще одна особливість краю – місцеве вино "новак", яке виготовляють із винограду, що росте в цій місцевості.