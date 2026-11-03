Таке побачиш не щодня: в Україні є місто, де подають жаб'ячі лапки, а вулиці – це річки
В Україні є місто, де замість звичного шуму автомобілів можна почути плескіт води, а замість прогулянки тротуаром – вирушити на човнову мандрівку. Це Вилкове на Одещині, яке часто називають українською Венецією.
Містечко розташоване в дельті Дунаю та вражає не лише незвичними краєвидами, а й місцевими гастрономічними традиціями. Серед страв, які асоціюють із цим краєм, згадують і жаб'ячі лапки, хоча риба тут залишається однією з головних кулінарних особливостей, повідомляє 24 Канал.
Місто, де замість вулиць – канали
Стара частина Вилкового справді нагадує декорації до незвичайного фільму. Тут замість звичних доріг простягаються вузькі водні канали, які місцеві називають єриками. Уздовж них облаштовані дерев'яні кладки, а човни пришвартовані біля будинків.
Для жителів човен – не просто туристична розвага, а звичний транспорт. Ним можна дістатися до сусідів, городів або інших частин водного кварталу.
Але не все Вилкове розташоване на воді. Місто має й звичайну частину з асфальтованими вулицями, магазинами та житловими будинками.
Місто заснували у XVIII столітті, а його історія тісно пов'язана з Дунаєм, рибальством і традиціями місцевих громад. Поруч розташовані унікальні природні території Дунайського біосферного заповідника. Саме поєднання водних каналів, човнів, незвичної кухні та природи робить Вилкове особливим місцем для подорожі Україною.
Чим дивує кухня Вилкового
Місцева кухня тісно пов'язана з Дунаєм. Тут готують рибу, юшку, а також традиційні страви, у яких риба може замінювати м'ясо.
Однією з гастрономічних цікавинок, яку можуть пропонувати туристам, є жаб'ячі лапки.
Ще одна особливість краю – місцеве вино "новак", яке виготовляють із винограду, що росте в цій місцевості.