Тисячі туристів шукають його щороку: куди зник Високий замок у Львові

Кожен, хто хоча б раз бував у Львові, напевно, чув про Високий замок. Саме сюди туристи піднімаються, щоб побачити місто з висоти пташиного польоту.

Та багато хто дивується, коли на вершині не знаходить самого замку. Насправді фортеця на горі справді була, але до наших днів від неї залишилися лише незначні руїни. Чому так сталося та куди зник один із головних символів середньовічного Львова – розбирався 24 Канал.

Що було спершу на горі?

Високий замок збудували у XIII столітті на найвищій львівській горі. Історики вважають, що перші укріплення могли з'явитися ще за князя Лева Даниловича, а пізніше їх перебудував польський король Казимир III, замінивши дерев'яні конструкції на кам'яні.

Фортеця виконувала важливу оборонну функцію: звідси було добре видно околиці, тому ворогів можна було помітити ще задовго до їхнього наближення до міста.

Замок неодноразово переживав облоги, але з часом утратив своє військове значення. Остаточного удару споруді завдали події початку XVIII століття.

Після захоплення Львова шведськими військами у 1704 році фортеця зазнала серйозних руйнувань і більше вже не відновлювалася.

Який вигляд мав Високий замок / baitsar.blogspot.com

Чому від замку майже нічого не залишилося?

Коли Галичина увійшла до складу Австрійської імперії, руїни замку перестали охороняти. Навпаки, місцевим жителям дозволили розбирати старі мури на будівельний камінь.

Так поступово від колись потужної фортеці майже нічого не залишилося. У XIX столітті на Замковій горі вирішили облаштувати парк.

А у 1869 році тут почали насипати Копець Люблінської унії, який став новою оглядовою точкою міста. Під час цих робіт частину археологічних залишків середньовічного замку остаточно засипали.

Що можна побачити сьогодні?

Попри назву, сьогодні від Високого замку залишився лише невеликий фрагмент кам'яної стіни. Проте це не заважає місцю залишатися одним із найпопулярніших у Львові.

Що залишилось від високого замку до сьогодні / Galinfo

Саме звідси відкривається панорама історичного центру, яку щороку приходять побачити тисячі туристів. Виходить своєрідний парадокс: замку, який дав назву локації, давно немає, але саме Високий замок і досі залишається одним із найвідоміших символів Львова.