"Бліндажний Мастер Шеф": військовий показав, як готує їжу на передовій і вразив мережу

Життя триває не завдяки, а всупереч і часто для щастя потрібно не так багато. Це у своєму блозі доводить військовослужбовець Ігор, котрий у своїх соцмережах ділиться тим, як проходять будні у нього та його побратимів.

Цими роликами Ігор ділиться на своїй сторінці у TikTok. Жартома військовий називає це рубрикою "Бліндажний Мастер Шеф". Більше про це розповість 24 Канал.

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Як виглядає бліндажна кухня

Ігор регулярно ділиться подібними роликами. "Новий сезон бліндажного Мастер Шефу" почався з того, що Ігорю вдалося знайти сковорідку. У бліндажі на газовому балоні він розігрів сковорідку, вкинув туди тушковане м'ясо, макарони, залив це все водою та додав плавлений сир. Ігор назвав цю страву МБМ – Макарони Бліндажні Модернізовані.

Як приготувати МБМ: дивіться відео

У наступному відео про польову кухню Ігор показав, як смажив картоплю в посадці. Замість олії довелося використовувати воду, а замість кришки для сковорідки – кору дерев, що неабияк і повеселило, і розчулило мережу. Проте сам Ігор каже, що любить готувати в таких умовах, а смажена картопля з цибулею та часником вийшла неймовірно смачною. Це ж підтверджують у побратими Ігоря.

Смажена картопля в польових умовах: дивіться відео

У третьому ролику Ігор показав, як готував гречку. За його словами, це все справді щось "по-багатому". Для страви військовий взяв тушонку, цибулю та томатну пасту. Потім додав гречку. Страва отримала багато компліментів, а ще більше – килим на стіні у бліндажі.

Гречка у польових умовах: дивіться відео

У четвертому відео Ігор поділився нетиповою стравою – спершу він підсмажив ковбасу з цибулею, додав картоплю, нарізану дрібним кубиком, залив це все водою і додав плавлений сир, але солі, як сказали побратими Ігоря, не вистачило. Військовий каже, що шлунки були шоковані такою стравою.

Незвична страва у бліндажі: дивіться відео

Цікаво, що блог Ігоря наповнений гумором, що відгукується багатьом користувачам мережі, які залишають йому на його побратимам найкращі побажання у коментарях.