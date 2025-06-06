Этими роликами Игорь делится на своей странице в TikTok. В шутку военный называет это рубрикой "Блиндажный Мастер Шеф". Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Как выглядит блиндажная кухня

Игорь регулярно делится подобными роликами. "Новый сезон блиндажного Мастер Шефа" начался с того, что Игорю удалось найти сковородку. В блиндаже на газовом баллоне он разогрел сковородку, бросил туда тушеное мясо, макароны, залил это все водой и добавил плавленый сыр. Игорь назвал это блюдо МБМ – Макароны Блиндажные Модернизированные.

Как приготовить МБМ: смотрите видео

В следующем видео про полевую кухню Игорь показал, как жарил картошку в посадке. Вместо масла пришлось использовать воду, а вместо крышки для сковородки – кору деревьев, что изрядно и повеселило, и умилило сеть. Однако сам Игорь говорит, что любит готовить в таких условиях, а жареная картошка с луком и чесноком получилась невероятно вкусной. Это же подтверждают в собратья Игоря.

Жареная картошка в полевых условиях: смотрите видео

В третьем ролике Игорь показал, как готовил гречку. По его словам, это все действительно что-то "по-богатому". Для блюда военный взял тушенку, лук и томатную пасту. Затем добавил гречку. Блюдо получило много комплиментов, а еще больше – ковер на стене в блиндаже.

Гречка в полевых условиях: смотрите видео

В четвертом видео Игорь поделился нетипичным блюдом – сначала он поджарил колбасу с луком, добавил картофель, нарезанный мелким кубиком, залил это все водой и добавил плавленый сыр, но соли, как сказали собратья Игоря, не хватило. Военный говорит, что желудки были шокированы таким блюдом.

Необычное блюдо в блиндаже: смотрите видео

Интересно, что блог Игоря наполнен юмором, что отзывается многим пользователям сети, которые оставляют ему на его собратьям наилучшие пожелания в комментариях.