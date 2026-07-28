Бунтар, художник та "свинопас": факти про Володимира Винниченка, які вас здивують

28 липня 2026 року виповнюється 146 років від дня народження Володимира Винниченка – одного з найяскравіших українських письменників і політичних діячів ХХ століття.

Його знають як автора "Сонячної машини" та одного з лідерів Української Народної Республіки, однак біографія Володимира Винниченка приховує чимало несподіваних фактів. З нагоди дня народження письменника 24 Канал зібрав найцікавіші з них.

Не закінчив університет, але став одним із найвідоміших письменників України

Володимир Винниченко народився 28 липня 1880 року в Єлисаветграді (нині Кропивницький). Він навчався в гімназії, однак через участь у революційному русі був відрахований.

Пізніше вступив на юридичний факультет Київського університету Святого Володимира, але й там довго не провчився через політичну діяльність та арешти.

Формально вищої освіти він так і не здобув. Попри це Винниченко став одним із найпопулярніших українських авторів початку ХХ століття. Його п'єси ставили не лише в Україні, а й у країнах Європи, а романи перекладали іноземними мовами.

Його дражнили "свинопасом"

У гімназії майбутнього письменника часто висміювали через селянське походження та те, що він розмовляв українською мовою.

Однокласники називали його "свинопасом", однак Винниченко не відмовився від своєї позиції й продовжував спілкуватися українською, хоча тоді вона перебувала під заборонами Російської імперії.

Автор першої української антиутопії

У 1926 році Винниченко написав роман "Сонячна машина", який вважають першою українською антиутопією. У творі він розмірковував про майбутнє людства, технічний прогрес, владу грошей і революційні ідеї.

Сам письменник навіть мріяв, щоб цей роман висунули на Нобелівську премію з літератури.

"Сонячна машина" / laboratory.ua

Писав щоденник майже 40 років

Одним із найцінніших джерел про життя Винниченка є його особистий щоденник, який він вів із 1911 до 1951 року. У ньому він детально записував політичні події, творчі плани, власні переживання та оцінки сучасників.

Дослідники називають ці записи одним із найвідвертіших особистих документів української літератури ХХ століття.

Видання "Щоденника" Винниченка / violity.com

Був ще й художником

Окрім літератури та політики, Винниченко серйозно займався живописом. Після еміграції до Франції він створив сотні картин, багато з яких присвятив природі, пейзажам і повсякденному життю.

Малювання стало для нього не просто захопленням, а важливою частиною життя.

Автопортрети Винниченка / Бібліотека українського мистецтв.

Автор документів Української Народної Республіки

Винниченко був не лише письменником, а й одним із ключових діячів українського державотворення. Саме він очолював перший уряд УНР, був головою Генерального секретаріату та працював над текстами універсалів і законодавчих документів Української Народної Республіки.

Міг очолити маріонетковий уряд України, але відмовився

Під час Другої світової війни Винниченко жив у Франції. Після окупації країни представники нацистської Німеччини намагалися використати його авторитет серед українців.

За даними біографів, йому пропонували очолити підконтрольний німцям український уряд або публічно підтримати окупаційну владу. Він не погодився стати політичним інструментом нацистського режиму, попри те, що свого часу був одним із керівників Української Народної Республіки.

Після відмови Винниченка затримали, певний час він перебував під арештом, а за окремими свідченнями – був ув'язнений у концентраційному таборі. Згодом його звільнили через поганий стан здоров'я та похилий вік, однак до кінця життя він залишався під контролем окупаційної влади.

Його книги десятиліттями були під забороною

Після того як Винниченко відкрито критикував політику Йосипа Сталіна та засудив Голодомор, його твори перестали видавати в радянській Україні. Книги вилучали з бібліотек, а ім'я письменника фактично зникло з публічного простору на десятиліття.

Повернулися до його творчості лише після відновлення незалежності України.

Наприкінці життя він став вегетаріанцем і захопився садівництвом

Останні десятиліття життя Володимир Винниченко провів у власному маєтку "Закуток" неподалік французького міста Канн. Там він майже повністю відійшов від активної політики й присвятив себе господарству, філософським роздумам і письменництву.

Письменник свідомо відмовився від м'яса, став вегетаріанцем і багато писав про здоровий спосіб життя. Він власноруч вирощував овочі, фрукти, доглядав за садом, експериментував із землеробством і вважав фізичну працю важливою частиною гармонійного життя.

Саме в цей період Винниченко розробив власну філософську систему "конкордизму", яка ґрунтувалася на ідеї внутрішньої рівноваги людини, чесності із собою та гармонії між духовним і фізичним життям.

Він вірив, що людина може бути щасливою лише тоді, коли її думки, вчинки й спосіб життя не суперечать одне одному.

У Франції Винниченко прожив до самої смерті у 1951 році. Поховали його на місцевому кладовищі в Мужені, а його будинок із садом і сьогодні залишається одним із найвідоміших місць, пов'язаних із життям письменника за кордоном.

Маєток "Закуток" / mandry.ua

Чому є дві дати його народження?

Цікавий факт стосується навіть дня народження письменника. За метричними документами Володимир Винниченко народився 28 липня 1880 року.

Водночас у різних джерелах тривалий час фігурували 26 або 27 липня. Історики пояснюють це тим, що його дружина Розалія вказувала іншу дату, а сам письменник одного разу також зробив інший запис у своєму щоденнику. Саме тому питання дня народження Винниченка довгий час викликало дискусії.