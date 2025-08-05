На Яблучний Спас українці традиційно несуть до церкви яблука для освячення. Це є давньою традицією, аби отримати благословення на щедрий урожай.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

Дивіться також Коли буде Преображення Господнє у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Чому яблука освячують на Спаса?

В народі вірять, що яблука в цей день мають особливу силу. Існувало навіть повір’я, що перш ніж з’їсти освячене яблуко, слід загадати бажання і промовити: "Що надумано – збудеться, що збудеться – не мине".

Проте цій традиції не варто надавати занадто магічного значення. У цей день освячують не лише яблука, а й інші плоди нового врожаю.

Справжній сенс освячення яблук саме на Спаса полягає в тому, щоб принести Богові перші плоди врожаю.

Освячення яблук на Спаса – давня традиція / Фото Unsplash

Ще за часів Старого Завіту була встановлена Богом традиція приносити все, що з’являлося першим на полі чи в хліві. Наприклад, пшеницю, плоди, худобу. Тому християни почали приносити до храму плоди своєї праці як вияв вдячності.

Крім того, в давнину у Палестині під час святкування Преображення саме дозрівав виноград, тому для освячення приносили саме його. Із нього потім виготовляли свіже вино для Євхаристії.

Однак коли свято прийшло на українські землі, виноград ще не вміли вирощувати, тому його замінили яблуками.. Але суть залишилась незмінною – принести Богові перші й кращі плоди.