Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

Смотрите также Когда будет Преображение Господне в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Почему яблоки освящают на Спаса?

В народе верят, что яблоки в этот день обладают особой силой. Существовало даже поверье, что прежде чем съесть освященное яблоко, следует загадать желание и проговорить: "Что надумано – сбудется, что сбудется – не пройдет".

Однако этой традиции не стоит придавать слишком магическое значение. В этот день освящают не только яблоки, но и другие плоды нового урожая.

Настоящий смысл освящения яблок именно на Спаса заключается в том, чтобы принести Богу первые плоды урожая.

Освящение яблок на Спаса – древняя традиция / Фото Unsplash

Еще во времена Ветхого Завета была установлена Богом традиция приносить все, что появлялось первым на поле или в хлеву. Например, пшеницу, плоды, скот. Поэтому христиане начали приносить в храм плоды своего труда как проявление благодарности.

Кроме того, в древности в Палестине во время празднования Преображения именно созревал виноград, поэтому для освящения приносили именно его. Из него потом изготавливали свежее вино для Евхаристии.

Однако когда праздник пришел на украинские земли, виноград еще не умели выращивать, поэтому его заменили яблоками. Но суть осталась неизменной – принести Богу первые и лучшие плоды.