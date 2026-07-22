Ніколи не заливайте каву окропом: ось чому це не найкраща ідея

Багато хто звик заварювати каву водою, яка щойно закипіла. Однак бариста й виробники кави радять уникати цього.

Річ у тім, що кава на 98,75% складається з води. Саме тому її якість та температура води безпосередньо впливають на кінцевий результат, пише Mashed.

Як приготувати смачну каву вдома?

Багато виробників кави та обсмажувачів радять використовувати фільтровану воду, аби сторонні домішки не змінювали смак напою.

Не менш важливою є й температура. Якщо вода буде надто холодною, вона не зможе повністю розкрити смак і аромат кавових зерен. Як повідомляє Roasty Coffee, у результаті такий напій вийде слабким і матиме кислуватий присмак.

На смак кави впливають багато факторів / Фото Unsplash

Водночас кипляча вода також не є хорошим вибором. Так, у Starbucks рекомендують використовувати воду температурою 90 – 96 градусів, тобто трохи нижче точки кипіння. Саме такий діапазон вважають оптимальним для приготування кави.

Чому не варто заливати каву окропом?

За даними Java Presse, якщо ж температура води перевищує 96 градусів, відбувається надмірне вилучення ароматів із меленої кави, через що напій стає гірким.

Є й ще одна причина не використовувати окріп. Більшість людей п'ють каву, коли її температура становить близько 60 градусів або навіть нижче. Якщо ж заварювати її водою трохи нижчої температури, напій швидше охолоне до комфортного стану, тож чекати доведеться менше.

Окрім може зіпсувати смак кави / Фото Unsplash

Варто враховувати й те, що температура кипіння води залежить від висоти над рівнем моря. Якщо на рівні моря вона становить 100 градусів, то, наприклад, у високогірних містах вода може закипіти вже за нижчої температури.

Саме тому експерти радять орієнтуватися не на появу бульбашок у чайнику, а за можливості користуватися кухонним термометром.

Тож, щоб кава максимально розкрила свій смак і аромат, краще не заливати її окропом.