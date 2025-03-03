Перевірте, чи збігається: який ви український письменник за знаком зодіаку
- Відео в TikTok пропонує визначити, який ви український письменник за знаком зодіаку, та які твори читати.
- Користувачка @litera.zno у TikTok наводить приклади українських класиків, таких як Олена Пчілка, Олесь Гончар, Панас Мирний, Іван Франко, Володимир Винниченко та Михайло Стельмах, відповідно до знаків зодіаку.
Астрологія та література можуть несподівано поєднуватися, допомагаючи обрати ідеального автора для читання. В одному з відео у TikTok авторка пропонує визначити, який ви український письменник за знаком зодіаку, та радить, що з його творів варто прочитати.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @litera.zno у TikTok.
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Хто ви серед українських класиків
- Рак – Олена Пчілка
Емоційні, позитивні, товариські та віддані у дружбі. Ваш вибір – "Товаришки", твір про двох українок, які сміливо наважилися здобути медичну освіту в університеті. Для свого часу це було справжнім викликом.
"Товаришки" / Фото Yakaboo
- Овен – Олесь Гончар
Імпульсивні, цілеспрямовані, вірні друзі, але вперті. Вам варто прочитати "Модри Камень" – новелу про трагічне кохання, яка змусить вас плакати.
"Модри Камень" / Фото Yakaboo
- Телець – Панас Мирний
Наполегливі, вірні, а ще чудово готують. Вам під силу осилити "Повію", хоча її складно читати через розлогі описи природи та непросту долю головної героїні.
"Повія" / Фото Yakaboo
- Діва – Іван Франко
Інтелектуали, спостережливі та вміють аналізувати помилки. Ваш твір – "Украдене щастя", настільки драматична історія, що її герої могли б опинитися у випуску шоу "Говорить Україна".
"Украдене щастя" / Фото Yakaboo
- Лев – Володимир Винниченко
Щедрі, сміливі та справжні "царі" за натурою. Ваш вибір – "Сонячна машина", українська антиутопія, яка здобула популярність навіть у Польщі.
"Сонячна машина" / Фото Yakaboo
- Близнюки – Михайло Стельмах
Товариські, дружелюбні та активні. Вам варто поринути в дитинство і прочитати дитячі вірші Михайла Стельмаха.
Збірка дитячих віршів Михайла Стельмаха / Фото з відкритих джерел