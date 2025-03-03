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Хто ви серед українських класиків

Рак – Олена Пчілка

Емоційні, позитивні, товариські та віддані у дружбі. Ваш вибір – "Товаришки", твір про двох українок, які сміливо наважилися здобути медичну освіту в університеті. Для свого часу це було справжнім викликом.

"Товаришки" / Фото Yakaboo

Овен – Олесь Гончар

Імпульсивні, цілеспрямовані, вірні друзі, але вперті. Вам варто прочитати "Модри Камень" – новелу про трагічне кохання, яка змусить вас плакати.

"Модри Камень" / Фото Yakaboo

Телець – Панас Мирний

Наполегливі, вірні, а ще чудово готують. Вам під силу осилити "Повію", хоча її складно читати через розлогі описи природи та непросту долю головної героїні.

"Повія" / Фото Yakaboo

Діва – Іван Франко

Інтелектуали, спостережливі та вміють аналізувати помилки. Ваш твір – "Украдене щастя", настільки драматична історія, що її герої могли б опинитися у випуску шоу "Говорить Україна".

"Украдене щастя" / Фото Yakaboo

Лев – Володимир Винниченко

Щедрі, сміливі та справжні "царі" за натурою. Ваш вибір – "Сонячна машина", українська антиутопія, яка здобула популярність навіть у Польщі.

"Сонячна машина" / Фото Yakaboo

Близнюки – Михайло Стельмах

Товариські, дружелюбні та активні. Вам варто поринути в дитинство і прочитати дитячі вірші Михайла Стельмаха.

Збірка дитячих віршів Михайла Стельмаха / Фото з відкритих джерел