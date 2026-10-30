Відпочивальники обожнюють це озеро на Львівщині, але мало хто знає, що ховається під водою

На Львівщині є водойма, яка приваблює відпочивальників своїми краєвидами та величезними розмірами. Важко повірити, але колись замість блакитної води тут була гігантська промислова вирва, а на її дні видобували корисні копалини. Йдеться про Яворівське озеро, яке утворилося на місці колишнього сірчаного кар'єру.

Ще в другій половині XX століття Яворівщина стала одним із важливих центрів видобутку самородної сірки. Тут розробляли великі поклади цієї корисної копалини відкритим способом. Для цього створили масштабний кар'єр, а поруч із промисловим комплексом збудували місто Новояворівськ,пише 24 Канал.

Як величезний кар'єр перетворився на озеро

Після розпаду Радянського Союзу та зупинки промислових підприємств видобуток сірки поступово припинили. Перед місцевою владою постало непросте завдання – що робити з величезною територією, яка залишилася після роботи підприємства.

Зрештою вирішили не засипати кар'єр, а перетворити його на водойму. Для цього змінили русло річки Шкло та спрямували її води у величезний котлован.

Процес затоплення розпочався у 2002 році. До нього також долучилися підземні води й опади. До 2006 року водойма вже досягла запланованого рівня, а згодом річка Шкло повернулася до свого русла. Так на місці промислової вирви сформувалося Яворівське озеро.

Яким є Яворівське озеро сьогодні

Масштаби водойми справді вражають. Площа її водного дзеркала становить близько 694 гектарів, а максимальна глибина сягає 84 метрів. Об'єм води оцінюють майже у 198 мільйонів кубічних метрів.

Ще на початку створення водойми її розглядали як майбутню рекреаційну зону для мешканців Львівщини. Навколо озера планували облаштувати місця для відпочинку, а саме воно мало стати популярною локацією для дозвілля.

Втім, за красивими краєвидами стоїть не зовсім звичайна історія. Яворівське озеро – це не природна водойма, а результат масштабних змін ландшафту після десятиліть промислового видобутку.

До того ж його вода має складну хімічну структуру: науковці фіксували сірководень у глибоких шарах. Тому перед купанням важливо зважати на офіційні обмеження та актуальний стан води.