"У неї чудове усе": представниця Польщі на Євробаченні 2025 назвала улюблену українську співачку
- Юстина Стечковська, представниця Польщі на Євробаченні 2025, назвала Джамалу своєю улюбленою українською співачкою.
- Юстина Стечковська вдруге бере участь у Євробаченні, уперше вона була на конкурсі в 1995 році.
Уже у вівторок відбудеться перший півфінал Євробачення 2025. Тоді на сцену вийдуть 15 учасників, серед яких Юстина Стечковська з Польщі.
Напередодні конкурсу представниця Польщі дала інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема ми спитали її і про те, кого з українських виконавців вона слухає. Що сказала Юстина Стечковська – читайте далі.
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Улюблена співачка представниці Польщі
За словами Юстини Стечковської, її улюблена українська співачка – Джамала. Зокрема представниця Польщі обожнює пісню, з котрою українська артистка перемогла на Євробаченні 2016 – "1944".
Юстина також відзначає виняткові вокальні дані української співачки.
У неї чудове усе – і голос, і енергія. Це дійсно вражає. Я мала нагоду зустрітися з нею в Польщі, бо ми виступали на одному концерті. Ми познайомилися там. Вона співала "1944", і я дійсно люблю і цю пісню, і її потужний голос,
– сказала Юстина Стечковська.
Сама ж Юстина Стечковська на Євробаченні бере участь вдруге. Вперше вона представила свою країну у 1995 році. Цього року вона підкорюватиме сцену з піснею "Gaja".
Юстина Стечковська – "Gaja": дивіться відео
У першому півфіналі співачка виступить під номером 2. Того ж дня на сцену вийде гурт Ziferblat з України під номером 5.