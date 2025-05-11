"У неї чудове усе": представниця Польщі на Євробаченні 2025 назвала улюблену українську співачку

Уже у вівторок відбудеться перший півфінал Євробачення 2025. Тоді на сцену вийдуть 15 учасників, серед яких Юстина Стечковська з Польщі.

Напередодні конкурсу представниця Польщі дала інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема ми спитали її і про те, кого з українських виконавців вона слухає. Що сказала Юстина Стечковська – читайте далі.

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Улюблена співачка представниці Польщі

За словами Юстини Стечковської, її улюблена українська співачка – Джамала. Зокрема представниця Польщі обожнює пісню, з котрою українська артистка перемогла на Євробаченні 2016 – "1944".

Юстина також відзначає виняткові вокальні дані української співачки.

У неї чудове усе – і голос, і енергія. Це дійсно вражає. Я мала нагоду зустрітися з нею в Польщі, бо ми виступали на одному концерті. Ми познайомилися там. Вона співала "1944", і я дійсно люблю і цю пісню, і її потужний голос,

– сказала Юстина Стечковська.

Сама ж Юстина Стечковська на Євробаченні бере участь вдруге. Вперше вона представила свою країну у 1995 році. Цього року вона підкорюватиме сцену з піснею "Gaja".

Юстина Стечковська – "Gaja": дивіться відео

У першому півфіналі співачка виступить під номером 2. Того ж дня на сцену вийде гурт Ziferblat з України під номером 5.