На дні Балтійського моря лежить корабель, який колись був не просто транспортом, а справжньою плавучою резиденцією короля.

Після понад 500 років під водою археологи знайшли на його борту рідкісні обладунки та загадкову скриню, яка може розкрити нові подробиці про військове спорядження середньовіччя. Йдеться про Gribshunden – флагман данського короля Ганса, який затонув у 1495 році біля берегів Швеції, пише Live Science.

Що знайшли на борту середньовічного корабля

Під час нового дослідження затонулого судна археологи натрапили на фрагменти кольчуги з мідного сплаву та незвичайну скриню для військового спорядження. Знахідки виявили в частині корабля, яка могла слугувати місцем зберігання зброї, обладунків та інших речей військового призначення.

Кольчуга добре збереглася, хоча її точне походження поки не встановили. Дослідники припускають, що вона могла належати німецьким найманцям, які перебували на кораблі, однак не виключають, що обладунки використовували раніше або ремонтували.

Не менш загадковою виявилася скриня, яку археологи називають zeuglade. Вона могла бути призначена для зберігання військового спорядження, але вчені поки не знають, що саме було всередині. Наразі вони досліджують зразки, щоб знайти можливі сліди пороху та визначити призначення предмета.

Чому корабель називали "плавучим замком"

Gribshunden був флагманом короля Ганса Данського та Норвезького. Судно виконувало не лише військові функції, а й було символом влади, на якому монарх подорожував, перевозив придворних і демонстрував свої амбіції.

У 1495 році король вирушив до Швеції, щоб провести переговори та зміцнити політичний вплив у регіоні. Під час зупинки біля Роннебю корабель загорівся та затонув. Сам монарх на той момент перебував на березі.

Gribshunden вважають одним із важливих зразків кораблів періоду, коли європейські держави активно розвивали морські технології. Його конструкція допомагає дослідникам краще зрозуміти, як виглядали судна, що використовували для військових походів, дипломатичних місій і демонстрації королівської могутності.

Чому корабель зберігся під водою понад 500 років

Затонуле судно стало особливо цінним для археологів завдяки умовам Балтійського моря. Вода тут має низьку солоність, а морські організми, які руйнують деревину, не настільки активно пошкоджують корабель. Саме тому науковці можуть досліджувати не лише окремі предмети, а й конструкцію судна, його внутрішні простори та речі, які залишилися на борту.

Нові знахідки можуть допомогти з'ясувати, як у XV столітті організовували військове забезпечення морських походів, хто відповідав за спорядження найманців і як королівські флоти перевозили необхідні ресурси.