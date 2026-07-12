Якби Гаррі Поттера написала типова українська мама: у Threads вигадали найкумедніші поради

У соцмережі Threads завірусилося жартівливе запитання, яке одразу підхопили десятки користувачів. Українців попросили уявити, яким був би "Гаррі Поттер", якби його написала українська мама, і відповіді виявилися напрочуд життєвими.

24 Канал зібрав найкумедніші варіанти з поста @khrystiuk_oksana у соцмережі Threads. Тут і шапка, без якої Гаррі Поттеру нікуди, і повчання про навчання, і фрази, які кожен хоча б раз чув у дитинстві.

Топові кумедні фрази

Авторка допису запитала: "Поттермани, якби "Гаррі Поттера" написала українська мама, яку життєву мудрість вона б обов'язково додала?".

Коментарі не змусили чекати. Найчастіше українці згадували безсмертну материнську пораду про шапку. Користувачі писали: "Вдягати шапку", "Шапку вдягни", "Вдінь шапку". Схоже, навіть плащ-невидимка не врятував би Гаррі від цього нагадування.

Не менш популярною стала й тема навчання. Одна із користувачок пожартувала: "А я ж говорила, що треба вчитись. Во Герміона – відмінниця, а ти...".

Багато українців запропонували у коментарях і знайомі побутові фрази. Наприклад: "Закрий рот і їж суп, Гаррі", "Не треба мені твоїх "Експеліармусів", покажи краще, чи ти руки помив, коли прийшов з вулиці", "Тарілку після гречки мити одразу!".

А ще один користувач уявив, що в книзі цілком могла б з'явитися знаменита репліка: "А г*мна на лопаті не хочеш?".

Інший додав, що без числомагії майбутнє Гаррі було б зовсім невтішним: "Без числомагії твоє майбутнє буде сумним і страшним, і ніяке віщування тут не допоможе".

Дехто вирішив, що навіть у Гоґвортсі українська мама не залишила б дитину без домашньої їжі. Один із користувачів написав: "Гаріку, сова принесе голубці в пакеті від чіпсів, не дякуй. І Рону теж дай". А інший пожартував: "Гаррі, не чіпай Філософський камінь. То на свята".

Не забули й про українські реалії останніх років. Один із коментарів звучить так: "Пам'ятай правило двох стін". А ще один користувач придумав сучасний спосіб упізнати темного чарівника: "Гаррі, темних чарівників впізнають не за Міткою смерті, а по тому, як вони тягнуть кожну "а".

Знайшлося місце й для гумору про головного антагоніста саги. Один із найпопулярніших коментарів звучить так: "Блін, як по мені, то що там, що тут суть одна – всі сидять і чекають, поки здохне ВолдеМорда і всі пожирачі повиздихають за ним."

Схоже, користувачам настільки сподобалася ця ідея, що вони вже жартують: якби Джоан Роулінг писала книжку в українській родині, Гаррі Поттер навчився б не лише чаклувати, а й без нагадувань одягати шапку, доїдати суп і не сперечатися з мамою.