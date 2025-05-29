Єдине село у світі, де розмовляють старошведською – в Україні: зараз воно під обстрілами

Старошведська мова не зовсім зрозуміла навіть сучасним носіям шведської мови. Проте єдине у світі село, де люди все ще послуговуються цією мовою розташоване в Україні.

Мова йде про село Зміївка, а точніше – одну з його частин, село Старошведське. Що про нього відомо – розповідає 24 Канал з посиланням на блог filtermcsc у TikTok.

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Де розташоване Старошведське

Доля села Старошведське, що на Херсонщині, складна і навіть трагічна. Перші шведські поселення тут з'явилися в 1782 році. Коли на зміну Російській імперії прийшли більшовики, шведська громада опинилася під тиском. Так зване "розкуркулення" та Голодомор торкнулися і їх. А пізніше – депортації після повернення радянської влади у період Другої світової війни.

Що відомо про Старошведське/Зміївку : дивіться відео

Також більшовики знищили церкву, котру шведи будували десятиліттями. Відбудований наприкінці минулого століття храм знищили росіяни у липні 2024 року.

Церква в Зміївці після російського обстрілу / Фото з фейсбук сторінки Олександра Прокудіна

СРСР об'єднав 4 шведсько-німецькі поселення в одне село Зміївка. Після обміну територіями між СРСР та Польщею у 1951 році, Зміївка стала одним із сіл, куди вирушали примусово виселені мешканці сіл, котрі СРСР віддав Польщі. Мова йде про етнічних бойків, котрі згодом становили 80% населення села.

Старошведська мова для шведської громади була заборонена. Після депортацій офіційний Стокгольм просив у Москви дозволу на повернення шведів до Зміївки і через 8 років СРСР дав дозвіл. Загалом у радянських репрессіях постраждали близько 100 родин етнічних шведів.

Після відновлення незалежності України шведська громада продовжувала жити у Зміївці, берегти свої звичаї та культуру. До повномасштабного вторгнення там проживали близько 200 носіїв старошведської мови. У 2008 році село відвідав король Швеції Карл XVI з дружиною.

Після початку повномасштабної російсько-української війни Зміївка опинилася під окупацією. 11 листопада 2022 року населений пункт звільнили Збройні Сили України під час контрнаступу на Херсон. Проте село розташоване на березі Дніпра, тому росіяни постійно його обстрілюють з окупованого лівобережжя Херсонщини.



Село Зміївка / Карта DeepStateMAP

Швеція висловила готовність підтримати відновлення села, проте зараз ситуація не дозволяє проводити жодні роботи. Росіяни обстрілюють навіть евакуаційні авто, котрі намагаються вивозити мешканців села з-під обстрілів.