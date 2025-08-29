Покоління зумерів дедалі частіше відмовляється від традиційної кар’єри у корпораціях. Молодь не хоче працювати по 40 годин на тиждень в офісах і натомість віддають перевагу франчайзинговому бізнесу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Entrepreneur.

Дивіться також Серед працівників активно шириться новий тривожний тренд: роботодавці б'ють на сполох

Що обирає молодь замість роботи в офісі?

За даними платформи з пошуку роботи Upwork, понад половина представників покоління Z у США вже не розглядає найману працю як основний шлях кар’єрного розвитку. В умовах економічної нестабільності та високої інфляції вони прагнуть гнучкості, швидкого фінансового зростання і можливостей для самореалізації.

Опитування MarketWatch свідчить, що молодь ставить собі за мету досягти фінансової незалежності до 32 років, але не через найману роботу, а завдяки підприємництву.

Молодь не влаштовує класична модель кар'єри / Фото Unsplash

Засновник компанії Home Run Franchises Томас Скотт зазначає, що для зумерів класична модель кар’єри виглядає дивною. Він описав їхній підхід.

Хто, чорт забирай, це вигадав? Чому я маю проводити по 40 годин на тиждень у тісному офісному відсіку, щоб оплачувати свої витрати? У мене з дитинства був доступ до YouTube, і я знаю, що якщо ти хочеш чогось досягти в житті, ти маєш розпочати свій бізнес,

– пояснив Скотт.

Франчайзинг для молодого покоління привабливий тим, що дозволяє розпочати власну справу, спираючись на підтримку відомого бренду та перевірену бізнес-модель. Це особливо важливо для тих, хто не хоче витрачати роки на побудову бізнесу "з нуля". Франшиза фактично є "орендою" торгової марки та використанням готової бізнес-моделі.

Як молодь розвиває свій бізнес?

Якщо раніше франчайзинг здебільшого приваблював досвідчених топменеджерів із великим капіталом, то нині ситуація змінилася. Засновник Hundred Acre Деніел Хейс зазначає, що зростає інтерес серед молодих, амбітних, але ще недосвідчених підприємців. Їх мотивує не лише прибуток, а й гнучкість, відчуття мети та можливість долучатися до розвитку бренду.

Хоча, за даними Franchise Business Review, поки що лише 8% американських франчайзі – це люди до 35 років, їхній вплив на ринок уже відчутний. Показовим прикладом є мережа заморожених десертів Frios Gourmet Pops, яка з 2018 року розрослася з 18 до 110 точок, активно залучаючи молодих партнерів.

Власник мережі Кліфф Кеннеді пояснює цей тренд тим, що покоління Z на власні очі бачило, як їхні батьки втрачали роботу, і тепер прагне самостійно розпоряджатися своїм майбутнім.

Покоління Z вдало розвиває власний бізнес / Фото Unsplash

Франшиза Frios Gourmet Pops, для якої потрібні інвестиції від 60 тисяч доларів, приваблює молодь сучасною візуальною концепцією та активністю в соцмережах. За словами Кеннеді, зумери швидко адаптуються, створюють креативний контент для TikTok та ефективно взаємодіють з аудиторією.

Дані Home Run Franchises підтверджують успіх такого підходу: хоча підприємці з поколінь Z та міленіалів становлять лише 30% мережі, вони демонструють одні з найвищих показників доходів.

Молодь приваблює можливість розпочати бізнес з відносно невеликими інвестиціями (50 – 150 тисяч доларів), часто користуючись кредитними програмами підтримки малого бізнесу. Популярною стратегією стає відкриття кількох точок, їх розвиток протягом кількох років, а згодом – вигідний продаж.