Третина "Крокуса" у вогні: на місце теракту у Москві направили вже понад 50 бригад швидкої

Під Москвою палає торгівельний центр "Крокус Сіті Холл". Там невідомі вчинили теракт. Вони відкрили стрілянину по відвідувачах.

Наразі у "Крокус Сіті Холл" – величезна пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь охопив третину будівлі.

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Через штурм загасити вогонь не вдається

Втім, загасити полум'я пожежникам, які прибули на місце теракту, не дозволяють. Оскільки, як пишуть у мережі, вже розпочався штурм силовиками Crocus City Hall під Москвою.

На місце теракту прибула також росгвардія, понад 50 бригад швидкої допомоги направлено до "Крокусу Сіті Холл"