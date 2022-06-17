Це буде сигналом, – політолог припустив результати голосування за кандидатство України в ЄС

Вже 23 – 24 червня на саміті ЄС лідери країн, які входять до союзу, будуть голосувати за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Він на 75% впевнений, що це рішення підтримають.

Про це 24 каналу сказав політолог Максим Ялі. Він наголосив, що Франція, Німеччина та Італія – лідери Євросоюзу – напередодні, 16 червня, теж підтримали це рішення. Більшість країн ще раніше висловлювали свої "за".

До теми Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Які шанси, що всі 27 країн ЄС проголосують позитивно? Максим Ялі вважає, що вірогідність, що всі країни ЄС проголосують за надання Україні кандидатства на членство в ЄС – 75%.

Я вважаю, що це рішення таки приймуть, бо це буде таким собі сигналом підтримки. Немає жодних зобов’язань і це також позитивно сприйметься європейським суспільством,

– заявив політолог.

Максим Яві про перстпективи України вступити до ЄС та дії Китаю:



До слова, президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Україні рекомендують надати статус кандидата в члени Євросоюзу. Це, звісно, за умови, що в країні буде проведено низку важливих реформ.

Так, Україна вже імплементувала понад половину правил, норм і стандартів Європи, зокрема мовиться про 70%. Але нашу державу очікує ще чимало роботи – досягнення верховенства права, боротьба з олігархами та корупцією.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловився стосовно рекомендації надати Україні кандидатство на члени ЄС. Він детальніше розповів, які саме завдання необхідно нашій державі виконати, щоб зробити наступні кроки. Зокрема:

Ухвалити, а також впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України.

Завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції. Те ж стосується відбору кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Посилити боротьбу з корупцією. Також необхідно буде завершити відбір і призначити нового керівника НАБУ та прокурора САП;

Відповідати законодавству з боротьби з відмиванням грошей. Мовиться про стандарти, запроваджені Групою з фінансових заходів (FATF);

Ухвалити комплексний стратегічний план з реформації правоохоронного сектору;

В Україні повинен запрацювати "антиолігархічний" закон;

Завершити реформу законодавчої бази, яка стосується національних меншин. Над нею зараз працюють згідно з рекомендаціями, наданими Венеціанською комісією.

Відео до теми – Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії