Це буде унікальний досвід, – Лапутіна обіцяє сучасну ветеранську політику для захисників України

В Україні планують створили якісну та сучасну ветеранську політику, аналогів якої наразі немає у світі. Вона має забезпечити відповідну підтримку усім захисникам та захисницям України.

Про це в ефірі спільного марафону новин розповіла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона назвала роботу над розширення спроможностей держав у підтримці ветеранів унікальним досвідом.

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Психологічна підтримка в рамках нової ветеранської політики

Міністерка наголосила, що в Україні потрібно формувати культуру психологічної допомоги, адже в умовах повномасштабної війни її потребують все більше людей. Як приклад вона навела і цивільних, і військових, які побачили та відчули на собі справжні жахи під час окупації росіянами Київщини. За її словами, після пережитого люди самі усвідомили, що потрібно звертатися до психологів.

Програма психологічної підтримки та допомоги в Україні діє, однак фахівці, які навчалися у нас, – це здебільшого соціальні та дитячі психологи. А нинішня ситуація в Україні вимагає іншої спеціалізації, а саме екстреної психологічної та психіатричної допомоги.

Саме тому у нас вибудовуватимуть систему комплексної психологічної реабілітації, яка стосуватиметься не лише ветеранів. Для цього залучатимуть потужніші можливості.

На базі реабілітаційного центру в Бородянці, який, до слова, був пошкоджений прямим танковим ударом, побудують новий сучасний центр психологічної допомоги та реабілітації "Бородянка-центр". До цього проєкту залучатимуть світові провідні психологічні центри, іноземних психологів та науковців, які покладатимуть на методичні рекомендації той досвід, якого українські фахівці вже набувають у житті, надаючи необхідну допомогу.

"Враховуючи, що більшість людей в Україні потребуватимуть психологічної допомоги й після перемоги, ми як уряд хочемо поставити на системні рейки, щоб ця допомога надавалася, аналізувалися практика, а відповідні фахівці готувалися в наших навчальних закладах", – розповіла Лапутіна.

Допомога захисникам та захисницям України

Я дуже пишаюся тим, що наші захисники та захисниці йдуть (на війну – 24 канал) не за "статусами", а щоб перемогти та захистити країну,

– підкреслила міністерка.

Однак держава має відзначити їх та надати кожному з них статус учасника бойових дій. Це повинно бути почесним для наших громадян, а разом з тим і надавати відповідні соціальні гарантії.

Зараз працюють базові закони про соціальні гарантії для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. До слова, нещодавно до цього переліку Верховна Рада вирішила додати й добровольців, зокрема сил територіальної оборони зможуть користуватися відповідними унормованими пільгами.

Однак зараз є висока необхідність реформування ветеранської політики. Річ у тім, що та політика, яка закладалася протягом 30 років, готувалася для ветеранів Другої світової та воєн на територіях інших держав. А за 8 років ведення війни проти Росії осучаснення та реформування цієї галузі, на жаль, не відбулося.

Після перемоги України ветеранів, захисників та захисниць, які потребуватимуть підтримки, буде набагато більше, а тому необхідна якісна та продумана програма.

"Ми хочемо закласти інші підвалини, бо у майбутньому, після перемоги, життя в країні буде зовсім іншим. І ветерани будуть іншими – вони молодші, активні та свідомі. Тож ми маємо надати їм інструмент для того, щоб вони були ефективними не тільки у військових діях, а й у мирному житті, коли почнеться відновлення країни", – пояснила Юлія Лапутіна.

Мова йде про сучасні інструменти для розвитку та механізм переходу від воєнного до цивільного життя. Це – працевлаштування, розвиток ветеранського підприємництва, перекваліфікація на цивільну спеціальність, пільгове кредитування, можливість отримання певних послуг тощо.

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