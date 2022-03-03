Це надзвичайно складно, нам протистоїть терор, – Зеленський про найважчі ділянки та міста

Володимир Зеленський провів нараду з очільниками українських міст. На місцях багато працюють над тим, щоб організувати "зелений коридор".

Це дозволить вивезти цивільних та завести ліки. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час свого нічного звернення 3 березня.

Важливо Зеленський надав звання Героя України 15 українцям-захисникам

Він назвав низку напрямків в Україні, які залишаються надзвичайно складними.

Волноваха, міста Київської, Сумської та Харківської областей, на півдні України – це дуже складно, надзвичайно складно. Нам протистоїть терор, але терор, я впевнений, програє завдяки нашим героям,

– наголосив Зеленський.

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!