Це не так багато, – політолог пояснив, для чого на РНБО збільшили видатки

У Держбюджет на 2022 рік заклали більшу суму на сферу нацбезпеки на оборони України, ніж було у 2021 році. Однак варто розуміти, що і відповідальність РНБО стала більшою. Зокрема, через боротьбу з олігархами, якщо законопроєкт ухвалять.

Так пояснив політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу. За його словами, у РНБО тепер є нові додаткові завдання.

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Петренко зауважив, що у підпорядкуванні РНБО є Центр боротьби з дезінформацією, який теж потребує фінансування. Зокрема, треба оплатити роботу працівників.

"Це, в принципі, не так багато. Я не бачу особливої проблеми. Також Данілов заявив, що після ухвалення деолігархічного закону буде працювати система моніторингу. Під це теж відповідно необхідні гроші", – запевнив політолог.

Якщо ми наділяємо РНБО додатковими функціями, як от боротьбою з олігархами, то під це потрібні відповідні гроші. Ігор Петренко Доктор політичних наук, політолог

Політолог вважає, що якщо українці хочуть, щоб все працювало – треба вже це передбачити у Держбюджеті, щоб потім не звертатися до парламентарів з проханням внести зміни.

Петренко про санкції РНБО та фінансування сфери: дивіться відео

Фінансування РНБО у 2022 році: коротко

Фінансування Ради нацбезпеки та оборони зросте на 21,12%.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що на сектор безпеки й оборони у Держбюджеті затверджено 5,95% від ВВП. Це 319, 4 мільярди гривень.

Данілов заявив, що ці гроші підуть на забезпечення військових у Збройних силах, працівників поліції, житло для військовослужбовців та програми РНБО щодо озброєння та розвідки.



Яким буде Держбюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу