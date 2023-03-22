Однієї миті обірвалося життя сім'ї: поліція розкрила причину найзагадковішої трагедії

Правоохоронці завершили розслідування трагедії у швейцарському місті Монтре. Члени сім'ї, яка там мешкала, разом стрибнули з балкона багатоповерхівки. Загинули усі, окрім 15-річного підлітка. Він тривалий час був у комі.

Трагедія сталася у березні 2022 року. Близько 07:00 батько, мати, їхня 8-річна донька, 15-річний син та сестра матері стрибнули з балкона багатоповерхівки. Від землі його розділяло близько 20 метрів.

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Вижити вдалося лише підлітку. Він тривалий час перебував у комі. Наразі хлопець не пам'ятає деталей того чорного дня.

Сім'я спланувала самогубство

Поліція Швейцарії розповіла, що дорослі члени сім'ї наперед спланували самогубство. Жодні треті особи до трагедії не причетні. Слідів наркотиків у крові загиблих не виявили.

Загиблі захоплювалися теоріями змови

До Швейцарії сім'я переїхала з Франції за два роки до загибелі. Під час пандемії COVID-19 дорослі члени родини надміру захопилися теоріями змови. Вільний час сім'я приділяла вивченню методів виживання в екстремальних умовах. Своє помешкання вони перетворили на склад продуктів та медикаментів.

Сім'я звела до мінімуму спілкування з іншими людьми. Жили на самозабезпеченні та побоювалися зацікавлення з боку місцевої влади. Слідчі розповіли, що матір та її сестра мали вельми специфічні підозри щодо уряду та місцевої влади. Дітей повчали, що світ – дуже вороже місце.

Пандемія та війна Росії в Україні загострила сприйняття світу дорослих у сім'ї. До самогубства родина активно готувалася та навіть провела репетицію. Дорослі чекали слушного моменту, щоб звести рахунки з життям.

Припускають, що тригером міг стати візит поліцейських. Вони прийшли, щоб з'ясувати деталі про домашнє навчання 15-річного підлітка. Батькам надсилали офіційні запити. Водночас вони їх ігнорували.

Вже через декілька хвилин після візиту поліцейських сім'я стрибнула з балкона.