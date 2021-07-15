У Туреччині затримали судно з українцями: моряків підозрюють у контрабанді наркотиків

У турецькому порту Іскендеруна правоохоронці затримали та арештували 4 українських моряків. Їх обвинувачують у контрабанді наркотиків.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що затримали українських моряків ще 10 липня.

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Українських моряків арештували у Туреччині

Турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії,

– зазначив Ніколенко.

Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

Вже 11 липня прокуратура Іскендеруна заарештувала капітана судна та 3 його помічників. Усі – громадяни України. Їх обвинувачують у контрабанді наркотиків.

Дипломати допомагають затриманих українцям

Речник МЗС розповів, що Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу. ""Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними", – наголосив він.

Крім того, українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.

Решта членів екіпажу наразі перебувають на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки.

В Іспанії 27 березня затримали 3 українських моряків зі судна Albatros Guard VSL. Все тому, що на кораблі виявили 18 тонн наркотиків. Моряки заявили, що не знали, що було у мішках, які вони транспортували.

Українських моряків затримали у порту Іскендеруна: дивіться карту