Прилетів до "стоматолога": турок хотів нелегально завезти в Україну майже 3 кілограми кокаїну

Після послаблення у світі карантинних обмежень в Україні знову активно почали фіксувати випадки контрабанди. Один з останніх злочинів – громадянин Туреччини намагався провезти 2,8 кілограмів кокаїну.

Чоловік подолав понад 15 тисяч кілометрів із сонячної Бразилії. У далеку дорогу взяв, як і годиться, велику валізу. Однак окрім власних речей прихопив і заборонені.

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До подорожі наркокур'єр готувався завчасно та прибув під виглядом туриста нібито для отримання стоматологічних послуг. Для замилювання очей навіть записався на прийом до однієї зі столичних клінік.

Затримання готували заздалегідь

Прикордонні оперативники разом із співробітниками митниці та СБУ уже очікували злочинця. Вони завчасно отримали інформацію про кокаїновий вантаж із Латинської Америки.

Загалом правоохоронці знайшли у стінках валізи псевдотуриста 2,8 кілограмів кокаїну. Вартість такої кількості порошку на чорному ринку складає понад 11 мільйонів гривень.

Що таке кокаїн? Це сильний стимулятор. Речовину найчастіше використовують саме як рекреаційний наркотик. Кокаїн нагадує з вигляду звичайну харчову соду – це білий кристалічний порошок.

Кокаїн вилучили для проведення додаткових експертиз. Варто наголосити, що "запис у стоматологічну клініку" чоловікові тепер доведеться перенести на далеке майбутнє. Найімовірніше, що найближчим часом він отримуватиме послуги хіба що тюремного дантиста.



Турок намагався завезти 2,8 кілограмів кокаїну / Фото Офіс генпрокурора

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