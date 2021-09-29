Убив українського спецпризначенця: агенту російської ФСБ повідомили про підозру

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді агенту Федеральної служби безпеки Росії. Його звинувачують у вбивстві українського спецпризначенця.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка кілька років тому вбила людину.

Читайте також В Україні судитимуть експрацівників СБУ, які перейшли на сторону окупанта

Агенту ФСБ повідомили про підозру

За матеріалами контррозвідки, СБУ повідомила про підозру у державній зраді агенту ФСБ. Йому інкримінують участь у вбивстві українського спецпризначенця на Рівненщині у 2016 році.

Тоді підозрюваний приховано переправив з Росії зброю для злочину.

Деталі злочинної діяльності фігурантів справи

За інформацією слідства, представники російської ФСБ завербували 2 українських громадян для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

У квітні 2016 року вони прибули з Росії на українську землю для збору інформації про військових Збройних сил України та працівників оборонних підприємств.

Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом вони отримали завдання вбити українського офіцера військового підрозділу спецпризначення й виконали його.

іншого учасника групи затримали ще у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування справи.