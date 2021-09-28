Чиновник обіймав посаду протягом 2014 року та завдав Україні збитків на 12 мільйонів гривень. Він хотів уникнути покарання, тому втік на окуповані території.

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Слідчі зазначили, що зловмисник крав гроші, які виділяли на модернізацію військової техніки.

Як діяв чиновник

Чиновник зареєстрував фіктивні компанії у різних областях України. Через фейкові документи переказував на рахунки гроші, які мали бути для держзамовлень.

Крім того, розрахунки проходили за підвищеними тарифами або навіть за невиконані роботи. У такий спосіб виводили бюджетні кошти й переводили у готівку.

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Що загрожує чиновнику-втікачу

Правоохоронці встановили, що такі дії чоловік проводив майже пів року. Оперативники знайшли зловмисника. Його затримали, коли він перетинав частину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на пункті "Станиця Луганська".

Чоловікові оголосили підозру за такими статтями:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах;

службове підроблення.

Колишньому чиновникові загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі затриманий перебуває у Дарницькому районному суді. Йому незабаром оберуть запобіжний захід. Слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до схеми.

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Джерело: "Вікіпедія"