Відповідне рішення схвалив Солом'янський суд Києва. Про це заявив журналіст Олег Новіков.
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У чому звинуватили Хоміча та Болдирєва
За версією обвинувачення, до Болдирєва та Хоміча звернувся Віталій Жуков – знайомий Гладковського-молодшого. Хоміч разом з іншими особами через низку приватних фірм провів для "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Андрій Рогоза придбав за готівку.
У результаті такої діяльності Рогоза і Жуков одержали 49,34 мільйона гривень. Отримали вони їх через ухилення від сплати податків.
Аби приховане незаконне походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії. Ті були підконтрольні вищевказаним Болдирєву та Хомічу,
– розповів Новіков.
Операції проводилися з рахунками ТОВ "Оптимумспецдеталь". На них надходили гроші від державних підприємств з "Укроборонпрому".
Яке покарання призначили фігурантам
Суд призначив Болдирєву та Хоміку по 5 років умовного строку з випробуванням на 1 рік і забороною обіймати адміністративні посади протягом року.
Повний текст публікації Олега Новікова:
Ще двоє фігурантів справи про оборонку пішли на угоду зі слідством.
Солом'янський райсуд Києва визнав двох осіб винними у легалізації коштів. Ідеться про Артема Болдирєва та Олександра Хоміча, до яких, за версією сторони обвинуваченням, звернувся знайомий сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря Віталій Жуков. Суд призначив їм 5 років умовного строку з випробуванням на рік і забороною обіймати адмінпосади протягом року.
Як встановило слідство, Жуков звернувся до Артема Болдирєва та надалі до Олександра Хоміча. Останній разом з іншими особами через низку приватних фірм провели для "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. В результаті такої діяльності з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" Рогоза і Жуков одержали у своє розпорядження загальну суму в 49,34 мільйона гривень, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.
З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні вищевказаним Болдирєву та Фомічу. Операції проводилися з рахунками ТОВ "Оптимумспецдеталь", на які надходили кошти від державних підприємств з ДК "Укроборонпром", за вказівкою Жукова та Рогози здійснювалися за допомоги бухгалтера Іванюка перерахунок через клієнт-банкінг на вказані приватні фірми, підконтрольні Болдирєву та Фомічу. В результаті ці компанії виявилися фіктивними. Таким чином, одержані кошти Жуковим та Рогозою від ДП-учасників "Укроборонпром" були легалізовані через використання цих компаній.