Відповідне рішення схвалив Солом'янський суд Києва. Про це заявив журналіст Олег Новіков.

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У чому звинуватили Хоміча та Болдирєва

За версією обвинувачення, до Болдирєва та Хоміча звернувся Віталій Жуков – знайомий Гладковського-молодшого. Хоміч разом з іншими особами через низку приватних фірм провів для "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Андрій Рогоза придбав за готівку.

У результаті такої діяльності Рогоза і Жуков одержали 49,34 мільйона гривень. Отримали вони їх через ухилення від сплати податків.

Аби приховане незаконне походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії. Ті були підконтрольні вищевказаним Болдирєву та Хомічу,

– розповів Новіков.

Операції проводилися з рахунками ТОВ "Оптимумспецдеталь". На них надходили гроші від державних підприємств з "Укроборонпрому".

Яке покарання призначили фігурантам

Суд призначив Болдирєву та Хоміку по 5 років умовного строку з випробуванням на 1 рік і забороною обіймати адміністративні посади протягом року.

Зверніть увагу! Раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду передала справу Гладковського до Солом'янського суду, бо вона непідсудна ВАКС. Обвинувачення сину екссекретаря РНБО слухає одноособово суддя Катерина Застрожнікова.

Повний текст публікації Олега Новікова:

Ще двоє фігурантів справи про оборонку пішли на угоду зі слідством.

Солом'янський райсуд Києва визнав двох осіб винними у легалізації коштів. Ідеться про Артема Болдирєва та Олександра Хоміча, до яких, за версією сторони обвинуваченням, звернувся знайомий сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря Віталій Жуков. Суд призначив їм 5 років умовного строку з випробуванням на рік і забороною обіймати адмінпосади протягом року.

Як встановило слідство, Жуков звернувся до Артема Болдирєва та надалі до Олександра Хоміча. Останній разом з іншими особами через низку приватних фірм провели для "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. В результаті такої діяльності з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" Рогоза і Жуков одержали у своє розпорядження загальну суму в 49,34 мільйона гривень, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.

З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні вищевказаним Болдирєву та Фомічу. Операції проводилися з рахунками ТОВ "Оптимумспецдеталь", на які надходили кошти від державних підприємств з ДК "Укроборонпром", за вказівкою Жукова та Рогози здійснювалися за допомоги бухгалтера Іванюка перерахунок через клієнт-банкінг на вказані приватні фірми, підконтрольні Болдирєву та Фомічу. В результаті ці компанії виявилися фіктивними. Таким чином, одержані кошти Жуковим та Рогозою від ДП-учасників "Укроборонпром" були легалізовані через використання цих компаній.